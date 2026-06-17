La nova vida de l’Anònima té premi: els FAD d'Arquitectura reconeixen la rehabilitació de l'antiga fabrica de Manresa
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha subratllat la importància de la distinció: «Hem d’estar molt contents. Pel prestigi del guardó i perquè es tracta d’un equipament municipal que és patrimoni de la ciutat»
Els prestigiosos premis d'arquitectura i interiorisme, de referència a Espanya i Portugal, van concedir aquest dimecres el premi Re-FAD a l'històric edifici de la capital del Bages, un projecte de l'arquitecta osonenca Meritxell Inaraja
Regió7
«Hem d’estar molt contents. Pel prestigi del guardó i perquè es tracta d’un equipament municipal que és patrimoni de la ciutat». L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha subratllat avui la importància del premi Re-FAD rebut dimecres per la rehabilitació de l’antiga fàbrica de l’Anònima de Manresa. Un edifici que manté l’esperit modernista després de dos anys d’obres i que acollirà serveis municipals i espais culturals. Es preveu que la rehabilitació total s’acabi d’aquí a un any. La cerimònia d'entrega es va celebrar al DHub (Disseny Hub Barcelona).
El premi Re-FAD és un guardó especial dels prestigiosos Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme, de referència a Espanya i Portugal, que posa el focus en la capacitat dels arquitectes per agafar estructures ja existents (siguin industrials, residencials o històriques) i donar-los una segona vida, reduint així la petjada de carboni associada a l’enderroc i a la fabricació de nous materials. El jurat va distingir el projecte liderat per l’arquitecta osonenca Meritxell Inaraja, que recupera, reutilitza i regenera aquest històric edifici.
Del projecte d’Inaraja, el jurat valorava, precisament, el «respecte que ha demostrat per la memòria del lloc» i la continuïtat entre les actuacions passades, l’actual i les futures, com destacava avui l’alcalde, arquitecte de professió: «la Meritxell Inaraja és absolutament mereixedora del guardó». L’alcalde recordava altres premis arquitectònics que «atorguen valor» a la ciutat, com el premi NAN d’Arquitectura al millor rehabilitació, que va rebre el Museu del Barroc; o «el prestigi» de projectes com la nova residència d’AMPANS a Manresa, disseny de l’estudi d’arquitectura olotí RCR, guardonats amb Pritzker d’arquitectura el 2017.
L’Anònima ha lligat l’aspecte modernista de final del segle XIX, de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, amb les necessitats i tendències actuals. La transformació ha passat pràcticament desapercebuda a l’exterior de l’edifici, però a l’interior Inaraja ha tingut en compte molts detalls, com ara, conservar paviments i pilars de ferro originals i deixar a la vista trams de parets de pedra i totxo originals. El jurat també ha valorat la capacitat de l’arquitecta per introduir patis interiors i galeries climàtiques per millorar l’eficiència energètica de l’edifici sense perdre la identitat fabril original.
Els guardons
El Premi FAD d'Arquitectura s'ha concedit ex aequo al projecte arquitectònic Recircular l'Eixample, dels despatxos barcelonins Flexo Arquitectura i Addenda Architects, i a l'edifici Infinito Delicias de Madrid, una obra dels despatxos Husos Arquitecturas i Eli (Oficina de Arquitecutura).
Els projectes guanyadors en les altres categories han estat: la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid, de MAIO, en la categoria d'Interiorisme; la Canòpia Urbana - Àmbit Túnels (Barcelona), d'Agence TER, Ana Coello de Llobet (ACPA) i Meta Engineering, en Ciutat i Paisatge; i Limina, a Hernani (Guipúscoa), de Garbizu Collar i KRI, en Intervencions Efímeres.
D'altra banda, el projecte Abby Kortrijk (Bèlgica), de Barozzi Veiga i Tab Architects, ha estat distingit amb el FAD Internacional.
En la categoria de Pensament i Crítica, han estat guardonades ex aequo les obres Flotando en litio, de Marina Otero, i Hacia la ecomorfología. Entre la utopía y la realidad, d'Anna Bofill Levi, amb edició a càrrec d'Ana Gilsanz.
El Premi Habitàcola ha reconegut el projecte (DES)BORDE, de l'estudiant de l'ESDI Sara Gómez Montolio, mentre que el Premi al Centre Educatiu ha estat atorgat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM).
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