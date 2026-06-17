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Maribel Torres presenta 'Et veurà tothom' a la Parcir de Manresa

La novel·la aborda des del gènere negre la problemàtica de l'explotació sexual a través d'Internet i les xarxes socials

Maribel Torres presenta 'Et veurà tothom' a la Parcir de Manresa

Maribel Torres presenta 'Et veurà tothom' a la Parcir de Manresa

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Regió7

Manresa

L'escriptora garrotxina Maribel Torres presentarà aquest dijous (19 h), a la llibreria Parcir de Manresa, la seva darrera novel·la negra: Et veurà tothom (Delicte). La quarta aventura de la detectiva Adriana Miralles i l’informàtic Pau Escudero s'endinsa en el món de l'explotació sexual a través d'Internet, el negoci de plataformes com Onlyfans i els perills de les xarxes socials. L'acte estarà conduït pel periodista i escriptor de Regió7 Pau Brunet.

Nascuda a Olot, el 1968, Maribel Torres té publicats dos reculls de contes, De somnis i cendres (2003) i Ossos de Fira (2018), i contes en els llibres col·lectius Assassins de Girona (2017), Delinqüents (2021), Històries de Tramuntana III (2025), Històries de Tramuntana IV (2026) i Els 10 manaments. Deu relats en negre (2026). També és autora de les novel·les El despertar del navegant (2019), finalista als premis de Cubelles Noir i de Morella negra; Aquí mano jo (2021) finalista al premi de Cubelles Noir i guanyadora del Premi de Novel·la Negra de Lloret de Mar; i Cartes Marcades (2023), finalista al premi de Cubelles Noir.

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