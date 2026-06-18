MUSICA
El cantautor Paul Fuster actua al castell de Balsareny
El concert en format trio forma part dels actes del 50è aniversari del Cercle Cultural de la localitat bagenca
REGIÓ7
El Cercle Cultural de Balsareny proposa per aquest dissabte, 20 de juny (19 h), un concert de Paul Fuster, cantautor nord-americà d'arrels bagenques. L'actuació tindrà lloc al castell de la localitat del Llobregat, i l'artista estarà acompanyat per Joe Lewis (baix) i Josep Cordobés (bateria). Col·laboren l'Ajuntament, la Vermuteria Sidral i la propietat del recinte.
El concert forma part de la celebració del 50è aniversari de l'entitat i rememora els Festivals d'Estiu que el Cercle va celebrar a la dècada dels 80. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir a la pàgina web entitatsbalsareny.fila12.cat. Durant la vetllada, al pati d'armes del castell la Vermuteria Sidral oferirà un servei de restauració.
Paul Fuster recorrerà trenta anys de trajectòria en aquest concert en format trio. El cantautor vinculat a Cardona té sis discos publicats des del 1998 i al castell oferirà un bon grapat de temes d'aquests àlbums juntament amb noves creacions i experimentacions sonores, fins i tot improvisacions.
El Paul Fuster Trio plasma l'esperit lliure de l'artista, que sempre s'ha mogut en els marges de la indústria musical. Amb la companyia de Lewis i Cordobés, Fuster convida a compartir un espai de proximitat i creació.
El Cercle Cultural de Balsareny es va fundar el 1976 amb l'aparició de la revista Sarment i amb la voluntat de promoure la cultural local, recuperar les tradicions i defensa la llengua i la identitat catalanes.
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