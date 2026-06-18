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Els manresans Jordi Piñero i Carolina de Pobes signen el conte infantil «El món de les energies»

Pensat per «obrir la porta» a una educació «holística i conscient» i adreçat a infants a partir de 7 anys, el llibre es presenta aquest divendres a la Parcir de Manresa

Part d'una de les il·lustracions del conte, que signen Jordi Piñero i Carolina de Pobes

Part d'una de les il·lustracions del conte, que signen Jordi Piñero i Carolina de Pobes / Carolina de Pobes

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Regio7

Manresa

Els manresans Jordi Piñero, historiador i arqueòleg, i Carolina de Pobes, il·lustradora i dissenyadora gràfica, són els autors del conte L’Ona descobreix el món de les energies, publicat per l’editorial Sat Nam i pensat per «obrir la porta» a una educació «holística i conscient».

Adreçat a infants a partir de 7 anys, el conte -editat en català i en castellà- introdueix els infants en el món de les energies subtils, l’aura, els txakres i la connexió amb la natura. Ho fa a través de la protagonista, l’Ona, que guiada per la seva àvia s’embarca en aquest viatge d’aprenentatge del món «que ens envolta». El conte, que es presenta aquest divendres (19 h), a la llibreria Parcir, inclou exercicis pràctics, la llibreta de l’àvia i un glossari il·lustrat per consultar i jugar.

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L'Ona descobreix el món de les energies

  • Autor (idea i text): Jordi Piñero
  • Il·lustracions: Carolina de Pobes
  • Editorial: Sat Nam
  • 100 pàgines, 25 euros
  • A partir de 7 anys

Com explica el seu autor, aquesta publicació infantil «que posa a l’abast de nens i nenes les disciplines del Nou Paradigma», ho fa amb un «enfocament innovador» en la seva temàtica. L’Ona descobreix el món de les energies s’ha editat en tapa dura (100 pàgines a color) i té un preu de 25 euros. Es pot adquirir en llibreries i en plataformes en línia.

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