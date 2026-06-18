Josep Maria Mestres serà el nou director artístic del TNC
El calafí assumirà el càrrec a partir del setembre per un mandat inicial de quatre temporades, a partir del 2027
Regio7
El Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha aprovat avui el nomenament del calafí Josep Maria Mestres (1959) com a nou director artístic de la institució. Mestres, que ha dirigit més de 80 espectacles en els principals teatres de Barcelona i Madrid, assumirà la direcció artística per un mandat inicial de quatre temporades, de la 2027-2028 a la 2030-2031, prorrogable fins a tres temporades més, si així ho acorden ambdues parts. Una mandat que s'allargaria fins al 2034.
Amb una dilatada carrera, entre els seus últims treballs estrenats a Barcelona hi ha L'herència, una obra de Matthew López de sis hores inspirada lliurement en la novel·la Howards End, d'E. M. Forster, que torna al Lliure la pròxima temporada i per la qual va guanyar el premi Butaca a la Millor Direcció i el Premi de la Crítica de Barcelona; Gegant, de Mark Rosenblatt, estrenada al Romea amb Josep Maria Pou; Mort d'un comediant, de Guillem Clua, al Teatre Romea o Un matrimoni de Boston, de David Mamet, a La Villarroel. Als Teatros del Canal de Madrid, fins al 14 de juny, s'ha pogut veure La dama boba, de Lope de Vega.
Mestres s'incorporarà al TNC a partir de l'1 de setembre del 2026 per treballar en la definició i planificació de la temporada 2027-2028. Per la seva banda, l'actual directora artística, Carme Portaceli, continuarà al capdavant de l'equipament fins a la finalització del seu mandat, el juliol del 2027. La direcció artística del TNC depèn jeràrquicament del Consell d'Administració i exerceix les seves funcions en coordinació amb la direcció executiva del TNC.
El procés de selecció s'ha dut a terme mitjançant un concurs públic convocat el 30 de gener del 2026 i que va rebre inicialment 40 candidatures. Després de les diferents fases d'avaluació previstes a les bases, el Consell d'Administració ha acordat nomenar Josep Maria Mestres com a nou director artístic del TNC. El ditrector calafí serà el sisè responsable artístic de l'equipament després deJosep Maria Flotats (1997-1998); Domènec Reixach (1998-2006), Sergi Belbel (2006-2013), Xavier Albertí (2013-2021) i, de moment l'única dona, Carme Portaceli.
Josep Maria Mestres
Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i en Interpretació pel Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Ha estat membre de la companyia Zitzània Teatre (1990-98), membre fundador de la companyia Kràmpack (1994-97) i director-fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra (1995-99). Ha impartit cursos d'interpretació i de direcció a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i a diversos centres de tot el l'Estat. El 2024, va rebre la distinció de Millor Ambaixador Cultural de Calaf al Món en la nit en la setena edició de la Nit de l'Esport i la Cultura. El calafí ha rebut nombroses distincions.
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