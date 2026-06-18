EXPOSICIÓ
Marc Sellarès exposa quatre dècades de trajectòria artística a l'Espai7 del Casino
La mostra s'inaugura aquest divendres, 26 de juny, i es podrà visitar de forma lliure fins al diumenge 19 de juliol
L'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa serà escenari aquest divendres, 26 de juny (19 h) de la inauguració de l'exposició "Un foc creixent", que recorre quaranta anys de trajectòria de l'artista Marc Sellarès. Guardonada amb el Premi Lacetània a la Projecció Artística en Escultura, la proposta es podrà visitar de forma lliure fins al 19 de juliol, en horaris de dimarts a diumenge i festius, de 17.30 a 20.30 h.
Art i compromís són dos conceptes que van indissociablement units en l'obra de Sellarès, que ha transitat des de les primeres escultures en fusta, pedra i ferro fins a l'escultura expandida que practica en l'actualitat. Entre altres fites de la seva carrera, destaca la instal·lació "El bosc de les Creus", que va crear després d'un gran incendi forestal.
Sellarès ha tractat qüestions íntimes, però la seva evolució l'ha dut al compromís social, ecològic i territorial, que ha plasmat en actuacions al territori de la Catalunya Central però també arreu del món. L'exposició vol reflectir el pas de l'individualisme dels primers temps cap al tractament de qüestions d'interès universal, així com el camí que porta de la creació física a la presa de consciència conceptual, amb instal·lacions i accions efímeres i enregistrades en vídeo.
En les peces que es mostren al Casino, Sellarès parla de temes com la memòria, el territori, els desastres naturals, les guerres i les desigualtats. Realitat propera i vocació global en quatre dècades de treball que ara s'apleguen en un mateix espai expositiu.
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