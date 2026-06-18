El nou Sónar aixeca el teló amb més de 100 actuacions
El festival afronta a partir d’avui la 33a edició, després del relleu a la cúpula directiva, la primera que se celebrarà íntegrament al recinte de l’Hospitalet i sense interrupció entre la programació diürna i la nocturna.
Jordi Bianciotto
El Sónar obre avui la seva nova edició, la 33a, amb el tradicional desplegament de propostes connectades amb la música electrònica, l’art digital i la innovació, i una graella de concerts i sessions de dj, més d’un centenar, en què brillen noms procedents de diferents flancs estilístics i carrils generacionals: The Prodigy, Kelis, Skepta, Cabaret Voltaire, Charlotte de Witte, Amelie Lens... Però el festival fa parlar aquest any per altres raons, relatives al relleu en la seva direcció i als canvis en la seva configuració d’escenaris, amb la concentració de tot el programa al recinte firal de Gran Via l’Hospitalet.
És el primer Sónar que no dirigeixen els tres fundadors del festival, l’any 1994 (Ricard Robles, Enric Palau i Sergi Caballero, equip al qual es va sumar Ventura Barba el 2022), i en el qual la batuta la porta el belga François Jozic, que havia col·laborat amb la mostra catalana des de feia anys i que dirigeix en paral·lel el Brunch Electronik Barcelona (al Fòrum). La retirada de la cúpula baptismal, ja pactada quan el Sónar, el 2018, va ser adquirit per l’empresa britànica Superstruct Entertainment (que, al seu torn, el 2024, va passar a integrar-se en el conglomerat KKR), es produeix en un moment en què el festival ha afrontat canvis forçosos d’ubicació, tenint en compte les obres que afronta Montjuïc amb vista al centenari de l’Exposició Universal de 1929 i que deixen fora de joc el recinte diürn.
Aquest imperatiu és vist pel Sónar com una oportunitat per cohesionar la programació i donar-li una continuïtat espacial i horària que fins ara mai havia tingut. Situant totes les actuacions a Gran Via l’Hospitalet, en sis escenaris (fins ara, eren quatre de diürns i quatre de nocturns), acaba la distinció entre el Sónar de dia i el de nit, i s’ofereixen 10 hores ininterrompudes de música en la jornada inaugural (de les 17.00 a les 3.00) i 14 divendres i dissabte (fins a les 7.00). Una mateixa entrada donarà accés a tot el conjunt, i permetrà sortir i tornar a entrar. Hi ha altres novetats: s’eliminen les polseres cashless i es podrà entrar menjar al recinte.
Aquests canvis representen un desafiament, ja que caldrà veure si la franja de tarda continua funcionant igual al seu enclavament de l’Hospitalet, i si els assistents hi acudiran per fer després una pausa i tornar després per encarrilar la matinada. El programa diürn ha tingut tradicionalment un pes menor que el nocturn, però en els últims anys ha crescut: el 2025 va registrar 52.500 assistents, davant els 66.500 de la nit. La migració del Sónar diürn es contempla per a un mínim de tres edicions, i és una incògnita si la nova ubicació es mantindrà a partir del 2029.
Un nou Sónar+D
Però l’ancoratge del festival al municipi de Barcelona no desapareix, ja que el Sónar+D estrena aquest any un nou espai, a la Llotja de Mar, que acollirà dues jornades (dijous i divendres) amb 95 activitats. El Sónar +D estarà al seu torn present a la Fira Gran Via amb una instal·lació de gran format que donarà la benvinguda als assistents. També a Barcelona, el Fòrum acollirà la tornada del Sónar Kids (les 1.500 entrades del qual s’han esgotat), i el Poble Espanyol, l’OFFSónar.
El programa d’aquest any no presenta un gir en termes artístics, sinó una continuïtat en un cartell que dona cabuda a alguns noms amb història (els pioners industrials de Cabaret Voltaire, l’estrella r’n’b Kelis, els gurus de la rave The Prodigy) amb aportacions com les de la icona del grime Skepta, les dj i productores belgues Charlotte de Witte i Amelie Lens, el techno-house de l’irlandès Kettama o el gòspel-funk còsmic del grup holandès Arp Frique & The Perpetual Singers. En la parcel·la local, el duo barceloní Ani in the Hall, la castellonenca Metrika, la donostiarra Zuri o el duo sevillà Ático Corp.
Un any després d’afrontar les crides de boicot al festival, assenyalat pels interessos de KKR als territoris ocupats per Israel a Cisjordània (campanya que el 2025 es va saldar amb la retirada del cartell d’una trentena d’artistes), no es perceben en aquesta edició noves turbulències respecte a això. L’encaix i bon funcionament del reconfigurat recinte de Fira Gran Via centra ara l’atenció d’equip del Sónar, que aspira a registrar la xifra rècord de 160.000 assistents, sumant les tres jornades.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre