Música
Patti Smith es rendeix davant Rosalía després del seu concert a Nova York: «Va conquerir un cor que ja estava conquerit»
L’artista nord-americana elogia públicament la catalana després del seu segon concert al Madison Square Garden
El Periódico
L’admiració mútua entre Patti Smith i Rosalía ha tornat a demostrar-se aquesta setmana a Nova York. L’artista nord-americana va assistir al segon concert que la catalana va oferir aquest dimecres al recinte Madison Square Garden i va compartir públicament el seu entusiasme a través de les xarxes socials.
Smith va publicar a Instagram una imatge de Rosalía acompanyada de la cançó ‘Divinize’ al costat d’un missatge: «Aquesta és Rosalía, aquesta nit va conquerir un cor que ja estava conquerit». Més tard, en les seves històries, va afegir més elogis: «Bravo. Rosalía repartint amor a Nova York».
Amb aquest gest, l’autora torna la visita que Rosalía li va fer l’octubre passat durant el concert del 50è aniversari del seu àlbum ‘Horses’ al Teatro Real de Madrid. Després d’aquella actuació, Smith va compartir una fotografia al costat de la cantant espanyola i li va dedicar unes paraules carregades d’afecte: «Aquest és un moment feliç que compartim després del nostre concert del 50è aniversari de ‘Horses’ amb Rosalía. Té una presència radiant, és càlida, forta i ens recolza molt. Gràcies, Rosalía. Gràcies, Madrid»
Les dues cantants tenen bona relació des de fa temps. De fet, Smith participa en ‘La yugular’, una de les cançons del disc ‘Lux’, on s’inclou un fragment d’una entrevista concedida per la nord-americana el 1976. La peça, que combina espanyol, àrab i anglès, acaba amb una reflexió de 18 segons en la qual l’artista convida a creuar infinites portes a la recerca de nous horitzons: «Set cels ¡Quina gran cosa! Vull veure el vuitè cel, el desè cel, el mil·lèsim cel. Ja saps, és com travessar l’altre costat. És com passar per una porta. Una porta no és suficient. Un milió de portes no són suficients».
Durant la seva actuació a Nova York, Rosalía va dedicar aquest fragment a la seva parella, la model Loli Bahía, assegurant que és una de les seves parts favorites de la cançó: «Sé que li agrada molt, en especial el seu final».
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