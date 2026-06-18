Quevedo farà vuit concerts al Palau Sant Jordi el 2027 en el marc d''El Baifo Tour'
Les actuacions seran el 31 de maig, l'1 de juny i la primera setmana de juliol
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ACN
Barcelona
Quevedo oferirà vuit concerts al Palau Sant Jordi l'any que ve en el marc d''El Baifo Tour', la gira del seu treball més recent. En un primer moment, el cantant havia posat a la venda entrades per Barcelona pels dies 1 i 2 de juliol, però després que s'esgotessin Quevedo ha anat anunciant nous concerts fins a arribar a la xifra de vuit. Les actuacions a la capital catalana seran el 31 de maig, l'1 de juny, i l'1, 2, 3, 5, 6 i 7 de juliol de 2027.
A Madrid ha passat el mateix i oferirà vuit concerts entre els mesos d'abril i maig de l'any que ve. L'artista canari ja va oferir al setembre de 2025 dos concerts al Sant Jordi en la presentació del seu segon àlbum d'estudi, 'Buenas noches'.
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