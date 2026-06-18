Música
El Reggaeton Beach Festival cancel·la les seves edicions de 2026 i deixa en l’aire la seva continuïtat
L’organització espera explicar en les pròximes hores el procediment de devolució de les entrades ja adquirides per a les diferents cites
Segons el festival, l’estructura operativa i financera ja no permet afrontar la gira d’aquest any amb les garanties necessàries
Ignasi Fortuny
El Reggaeton Beach Festival ha cancel·lat totes les seves edicions (Tenerife, Barcelona, Alacant, Santander, Mallorca, Madrid i Nigrán) previstes per a aquest estiu, segons ha informat El Mundo i ha confirmat aquest diari. A poques setmanes que el certamen iniciés la seva gira estiuenca, l’organització, segons detalla el mitjà esmentat, va comunicar ahir als seus proveïdors que no podria dur a terme els festivals d’enguany. El macrofestival, un dels més grans dedicats al gènere, compta amb diverses seus i aplega nombrosos assistents a Espanya.
La decisió s’ha pres «després d’analitzar la situació global del projecte i constatar que l’estructura operativa i financera de la companyia ja no permet afrontar amb les garanties necessàries l’organització i el desenvolupament d’una gira d’aquestes dimensions», segons ha expressat el festival en un comunicat. «Després de revisar la situació actual de la societat gestora, la nova administració ha constatat l’existència de circumstàncies econòmiques, financeres i operatives que afecten de manera significativa la viabilitat del projecte», afegeixen des del festival.
A Barcelona, en la que havia de ser la seva vuitena edició, estaven previstes les actuacions d’artistes com Anuel AA i Ñengo Flow. Se’n sabia ben poca cosa tot i la proximitat de les dates de celebració, previstes per als dies 27 i 28 de juny a la capital catalana, fet que ja feia sospitar que la situació no era precisament tranquil·la. Aquest matí, la venda d’entrades ja havia estat cancel·lada. S’espera que en les pròximes hores els organitzadors expliquin el procediment per retornar l’import de les entrades ja adquirides.
L’edició passada del Reggaeton Beach Festival a Barcelona va reunir unes 50.000 persones durant les seves dues jornades, celebrades al recinte de la Fira Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat. La cita estiuenca ha hagut de canviar diverses vegades d’emplaçament a Catalunya en els darrers anys. Des que es va veure obligada a traslladar-se lluny del Fòrum, el festival va celebrar una edició al circuit de Montmeló (2024) i posteriorment es va traslladar, el 2025, a la Fira Gran Via.
El mes de febrer passat, el Reggaeton Beach Festival va anunciar la incorporació de tres socis internacionals i una nova estructura interna dins de l’empresa. Aleshores, l’organització va informar que el fons d’inversió Cerruti Capital 1881, amb seu a Dubai, així com dos actors espanyols, el conglomerat Vanquish Sports & Media Group i la plataforma cultural G13 Group, es convertien en «socis estratègics» en una «nova fase de creixement global».
«Malgrat la gran acollida d’aquesta edició i la confiança dipositada en el projecte, la situació actual fa impossible continuar amb la gira del 2026», expliquen des del festival. «L’organització és plenament conscient de la decepció i de les conseqüències que aquesta notícia tindrà per als assistents, artistes, institucions, patrocinadors, proveïdors i col·laboradors que havien dipositat la seva confiança en l’edició del 2026.»
Durant els últims vuit anys, el Reggaeton Beach Festival va experimentar un creixement extraordinari que el va convertir en una de les principals plataformes de música urbana i entreteniment d’Europa, reunint centenars de milers d’assistents i acollint alguns dels artistes més destacats de l’escena internacional.
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