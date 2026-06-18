El talent femení de la Catalunya central actuarà a l'Espai Village del Festival Camins de Manresa
La navassenca Àuria Franch, la solsonina Gemm Sol, el trio manresà Riner, la també manresana Sara Roy, la igualadina Elisa Mas i la pallassa barcelonina Gina Segura, La Churry protagonitzaran la prèvia del certamen
La idea del Village, que unirà oci i gastronomia de segell local a l'exterior del Palau Firal, és "viure una "experiència" que complementi els concerts de l'escenari principal, abans i després
La navassenca Àuria Franch, la solsonina Gemm Sol, el trio manresà Riner, liderat per la veu femenina de Maria Campabadal, la també manresana Sara Roy, la igualadina Elisa Mas i, trencant l’origen territorial, la pallassa barcelonina Gina Segura, La Churry. El Festival Camins de Manresa ha fet una doble aposta en la programació del seu Espai Village, la zona de gastronomia i actuacions d’artistes emergents: noms bàsicament femenins i «talent musical de la Catalunya central», explica el director del certamen Xavi Pascual. El primer Festival Camins se celebrarà a l’exterior del Palau Firal del 10 al 18 de juliol amb concerts de Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen.
L’Espai Village, apunta Pascual, «és una part molt important d’aquest festival, que s’ha d’entendre com una experiència». El Village vol englobar l’esperit d’un Camins que s’obrirà cada dia de concert a partir de les 7 de la tarda; a les 8, començaran les actuacions dels músics del territori en aquest espai i, quan s’acabi el concert gros del dia a l’escenari principal, el village tindrà un after amb sessions de Dj’s d’El Sielu. Vol ser, diu Pascual, el lloc que «complementi, abans i després, els concerts de l’escenari principal». Sense l’entrada per veure un dels caps de cartell no s’hi podrà accedir. «Hem ampliat el Village gràcies a la bona venda d’entrades», assegura Pascual. Impulsat per Promo Arts Music amb el suport del consistori i MEES, el festival va vendre el 40% de les entrades en menys de 24 hores.
«Hem ampliat el Village gràcies a la bona venda d’entrades»
L’espai també acollirà una zona de fins a sis propostes gastronòmiques amb dues ofertes més gurmets com les que proposen la Torre Busquet del restaurant Ca l'Amador o els Formatges Muntanyola, però també amb propostes de concepte ‘street food’ com les de Deleito, Squadra Pizza Lab, Cachopo Kings o El 6. El Village també comptarà una barra especialitzada de vins de la Do Pla de Bages, una de còctels, una d'Estrella Damm i una de Coca-Cola.
Els concerts
ÀURIA FRANCH. 10 de juliol / 20.00 h
L’Àuria Franch és cantant i compositora del Bages. Amb el seu projecte «Com sonaria en català», ha donat una nova vida a moltes cançons d’ara i de sempre, portant-les a la nostra llengua amb una mirada fresca i personal. Ara inicia una nova etapa, apostant amb força per la seva pròpia veu i començant el seu camí com a compositora.
GEMM SOL. 11 de juliol / 20.00 h
La cantautora solsonina, Gemm Sol, ofereix una proposta artística amb lletres sinceres i melodies que transiten entre la delicadesa i la força, explorant temes com els vincles, les emocions i les experiències que ens transformen. La seva música neix de l’instint i de les ganes de descobrir nous sons. L’any 2021 publica el seu primer àlbum, No està bé, amb un so proper a l’indie pop. El 2024 presenta Amor(t), un treball més trencador i experimental dins d’un pop electrònic íntim, on explora textures i nous llenguatges sonors amb subtils influències urbanes.
RINER. 12 de juliol / 20.00h
Riner és un trio manresà format a principis de 2024 per Maria Campabadal (veu), Néstor Bravo (guitarra) i Guillem Vidal (bateria), que busca donar un nou impuls a l’escena en català apostant per un so modern, fresc i sensible, i uns directes enèrgics i propers. El seu objectiu principal és connectar amb el públic a través d’un discurs sincer: lletres costumistes, carregades de realitat i vivències que interpel·len directament les emocions de qui els escolta. Després de consolidar el seu projecte sent seleccionats a les fases preliminars del concurs Sona9 2025, la banda va fer el seu gran salt la tardor passada amb la publicació del seu EP debut, Itinerari.
LA CHURRY. 16 de juliol / 20.00 h
Gina Segura, coneguda com “La Churry”, fa molts i molts anys que recorre els escenaris d’aquí i d’allà amb el seu nas de pallassa. Al festival Camins de Manresa presenta Wooooow!, el seu espectacle de carrer més explosiu i vitalista en què convida el públic a viure el present amb molta intensitat i molt d’humor, trencant rutines i pors.
SARA ROY. 17 de juliol / 20.00h
Després de passar pel grup Macedònia en la seva joventut i pel programa Factor X, la cantant manresana Sara Roy va presentar el 2021 el seu primer àlbum, (A)MAR. Després d’explorar una etapa més pop i electrònica amb Alter Ego actualment es troba preparant un nou treball discogràfic que aposta per un so més íntim i orgànic, centrat en l’emoció i l’essència de la cançó, i que ha començat a veure la llum aquesta primavera.
ELISA MAS. 18 de juliol / 20.00h
La cantant i compositora igualadina, Elisa Mas, presenta el seu primer EP Wings, inspirat en un viatge a Tanzània per pujar el Kilimanjaro. A la seva actuació es combinen les cançons de l’EP amb un repertori de versions conegudes de pop -rock i folk. L’artista és cocreadora i vocalista del projecte Mountains of Music, banda de Catalunya i Andorra, que porta música en viu als refugis de muntanya i espais naturals.
Menjar i beure al Village
Torre Busquet: Concebuda per l’equip de Ca l’Amador de Josa del Cadí, proposa una experiència gastronòmica d’autor elaborada amb productes de màxima qualitat.
Formatges Muntanyola. Formatges artesans, fets a mà i sense pressa amb llet de cabra, búfala i vaca, reconeguts en certàmens nacionals i internacionals. Un projecte social de la Fundació Ampans.
Deleito. Menjar de carrer de qualitat mediterrània nascut com una alternativa a les burgers americanes.
Squadra Piazza Lab. Pizza quadrada i artesanal.
Kachopo King. Reinvenció d’un dels grans clàssics de la gastronomia asturiana en format street food.
El 6. Frankfurts gurmet de proximitat amb acompanyaments, des dels més tradicionals als més sorprenents.
El Village també comptarà una barra especialitzada de vins de la Do Pla de Bages («amb 9 o 10 varietats dels diferents cellers del territori), una de còctels («que portarà El Sielu»), una d’Estrella Damm i una de Coca-Cola.
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