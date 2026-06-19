El Museu del Barroc convida a viure unes nits d'estiu musicals rodejades d'art
L'equipament presenta un nou cicle amb tres concerts i una visita nocturna amb tast de vins
La música i el patrimoni es fusionaran durant les nits d’estiu al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya amb els ‘Vespres al Museu’, un nou cicle cultural que omplirà de vida i de ritme els espais de l’equipament cultural. La programació promet tres vetllades musicals a la fresca i una visita nocturna pels espais emblemàtics del museu que culminarà amb una degustació de plats d’inspiració barroca i un tast de vins de la DO Pla de Bages.
El cicle és una oportunitat per descobrir des d’una altra perspectiva la col·lecció d'art barroc que alberga el museu i, al mateix temps, passejar-se per les instal·lacions d'un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, de planta quadrangular construït entorn d’un claustre central d’aire neoclàssic.
El programa s’inaugurarà el dijous 25 de juny, amb un concert al claustre del museu de L’arannà, el duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà, que ha captivat la crítica per la seva barreja lliure d’electrònica i folklore del seu espectacle Turmarí, inspirat en els contes de Mercè Rodoreda i la tradició d’Eivissa. L’endemà, el divendres 26 de juny, es proposa una experiència completament sensorial amb ‘Tasta la nit barroca’, una visita nocturna guiada que permetrà recórrer les instal·lacions del museu, passant per espais emblemàtics com el mirador o d’altres d’exclusius com l’escala històrica de l’equipament. La visita culminarà amb una degustació de plats d’inspiració barroca i un tast de vins al claustre.
La setmana següent, la música tornarà al claustre el dijous 2 de juliol, amb el retorn als escenaris de la banda Astrio, que presentarà el seu nou disc Latin Lovers, en un concert enèrgic en què es fusionaran l’electrònica, el rock, el jazz i la psicodèlia. El tancament del cicle arribarà el divendres 3 de juliol a l’interior del Museu del Barroc, on el públic se submergirà en una atmosfera única amb l’Ensamble La Tendresa, un trio musical que presentarà el programa Quan l’amor canta. Es tracta d’un viatge íntim que combina la poesia dels segles XVI i XVII amb cançons i danses de tradició catalana i hispànica.
Els concerts programats al claustre seran gratuïts, mentre que la visita amb degustació i el concert de l’Ensamble La Tendresa tindran un preu de 15 euros. Les entrades per aquestes propostes ja es poden adquirir a través de la web del museu.
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