MÚSICA
Núria Sarró beu de la poesia de Joana Raspall al seu nou projecte
La compositora manresana estrenarà aquest dissabte el seu darrer espectacle, «Natura humana», on fusiona diferents arts amb la complicitat de la Camerata Bacasis, que ella mateixa dirigirà
El Casal de Vilardordis serà demà l’escenari de l’estrena de "Natura humana", una proposta escènica que transcendeix els gèneres i unirà música, il·lustració i poesia amb el treball de Núria Sarró (2000). «Tenia la idea de fer un projecte diferent, alguna cosa més que el concert típic», explica la compositora manresana: «tant de bo surtin bolos i puguem fer girar l’espectacle». La iniciativa té la complicitat de la Camerata Bacasis, que ella mateixa dirigirà.
Natura humana
Lloc: Casal de Viladordis. Manresa.
Dia i hora: dissabte 20 de juny, a les 12 h.
Entrades: taquilla inversa.
"Natura humana" neix en el moment que a la voluntat de Sarró de sumar una nova experiència a la seva trajectòria s’hi afegeix la concessió d’una beca de la Fundació SGAE. «Tenia ganes de barrejar gèneres», recorda, «a partir de la música de banda sonora, que és el meu terreny».
L’àvia, que va traspassar l’any passat, apunta Sarró, «sempre tenia un poema o un vers de la Joana Raspall a punt per recitar-lo en el moment indicat». I la jove compositora, que es declara poc coneixedora del gènere poètic, va tenir la pensada de creuar la poesia amb la música fent una tria de set peces de l’escriptora de Sant Feliu de Llobregat, que va morir als 100 anys a finals del 2013.
«Vaig escollir poemes que parlen de natura, del pas del temps i de les emocions humanes», indica. I, com que «m’agrada complicar-me la vida», li va demanar a Clàudia Cancio si s’apuntava al projecte creant una il·lustració per a cadascuna de les peces literàries.
El concert té una durada de 45 minuts: «hi ha vuit peces musicals, una d’obertura i set per a cada poema». Jordi Homs recitarà els textos, després de cadascun dels quals la Camerata Bacasis interpretarà una de les músiques creades per Sarró per a l’ocasió. «No es canten, no he fet música per cantar els poemes, són peces que tenen un aire a bandes sonores del cinema», afegeix la manresana. El públic, alhora, podrà gaudir de la contemplació de les il·lustracions que es projectaran.
«La idea era dotar l’espectacle d’un fil conductor, per això hi ha pluja, primavera, estiu, un incendi, ... tot està connectat». El repertori de Raspall va ser prou extens i seductor per a les intencions de Sarró. «Són poemes molt descriptius i fan reflexionar», conclou.
Una vintena de músics de la Camerata Bacasis ompliran l’escenari en una proposta pensada «per ser interpretada d’inici a fi, com en una obra clàssica, amb estructura de concert». Sarró revela que «volia explorar la part més orquestral, amb les paraules justes, i fent parlar la imaginació». Hi haurà cordes, també fusta i metall, «i una guitarra, un piano i una bateria» per donar al conjunt «l’estil d’una banda sonora».
Núria Sarró se sent satisfeta d’haver-se encarat al risc de muntar l’espectacle gairebé sola. «No havia fet res com "Natura humana" fins ara», assegura: «tot aprenentatge és benvingut».
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