PROJECTE EXPOSITIU
Una obra d'art a la consulta del dentista
La Clínica dental Enric Pintado i la botiga de roba La Creadora, de Manresa, i la linia del bus urbà de Martorell acullen peces del projecte "Un museu fora del museu" del Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Què hi fa un retrat de Joan Brossa que va fer la Colita el 1979 en una botiga de roba? Així de sorprenents i impensables són les unions entre obres d'art i establiments socials, esportius i comercials del projecte "Un museu fora del museu", amb el qual la col·lecció del Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'expandeix arreu del país. De les 23 localitats que acullen la proposta, dues són de la Catalunya central, Manresa i Martorell.
Un tanatori, un camp de futbol o un centre d'ungles i estètica no són espais habituals en els quals trobar-hi obres d'art. Però una de les missions fundacionals del Macba és donar a conèixer l'art contemporani arreu del país i "Un museu fora del museu" permetrà que, fins al 30 de novembre, indrets com una pastisseria i una perruqueria es converteixin en recintes expositius.
Dos dels emplaçaments que mostren la quarantena d'obres estan ubicats a Manresa. El Centre dental Enric Pintado acull la peça "Flower Fields" ("Camps de flors"), de l'artista novaiorquesa Martha Rosler. Feta el 1974, l'obra és la filmació que va dur a terme Rosler del paisatge que veia des de l'interior del seu cotxe a l'autopista número 5 de la costa oest nord-americana, des de Mèxic al Canadà. "Flower Fields" és una de les primeres creacions fílmiques de Rosler -rodada en Super-8- i anticipa una de les temàtiques més habituals en la seva trajectòria, l'opressió social de la vida quotidiana, el gènere i la classe.
A la botiga de roba La Creadora 1936 hi penja el "Retrat de Joan Brossa", de Colita. Una imatge de 40x30 cm que la reconeguda fotògrafa va prendre amb el poeta i artista plàstic com a motiu.
D'altra banda, a Martorell també hi ha una de les intervencions del projecte del Macba: els números 9 i 22 de la sèrie "Déus", de Ferran Garcia Sevilla, que es va veure per primer cop el 1982 a la ja desapareguda Galeria Ciento, de Barcelona. Les obres s'ubiquen a la línia del bus urbà.
"Un museu fora del museu" és una iniciativa comissariada per Martí Manen i els artistes que hi tenen obra són: Allan Sekula, Àngels Ribé, Bruce Nauman, Carmen Secanella, Colita, David Goldblatt, Dora Garcia, Ferran Garcia Sevilla, Fina Miralles, Francesc Abad, Gary Hill, Iván Argote, Jana Sterbak, Joan Brossa, Joaquim Jordà, Jordi Benito, Jordi Mitjà, Josep Ponsatí, Mabel Palacín i Mirko Mejetta, Manel Armengol, Manel Clot, Marc Vives, Martha Rosler, Martí Anson, Miralda, Onofre Bachiller, Pepe Espaliú, Vito Acconci, Xavier Miserachs i Xavier Ribas.
Entre els centres d'arts visuals que s'han afegit al projecte hi ha el Centre Cultural el Casino, de Manresa; i el Muxart, Espai d'Art i Creació Contemporanis, de Martorell.
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