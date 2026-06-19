El pròxim rodatge de "Los niños del Brasil" a Manresa provocarà noves restriccions de trànsit al Barric Antic
El dilluns, 22 de juny, es produiran talls de trànsit puntuals a diversos carrers per dur a terme els treballs de muntatge de decorats
Les afectacions s'allargaran de manera intermitent fins al 30 de juny | El bus urbà veurà afectada la Línia 11 Centre Històric
Com en la filmació anterior, s’habilitarà una zona de logística a l'aparcament del Congost, on no es podrà aparcar del 22 al 27 de juny
Regio7
Com estava previst, la sèrie de Neflix Los niños del Brasil, filmarà de nou exteriors a Manresa, al Centre Històric de la ciutat. Com ha informat l'Ajuntament, a partir del pròxim dilluns 22 de juny, es produiran talls de trànsit puntuals a diversos carrers per dur a terme els treballs de muntatge de decorats. El dijous 25 i divendres 26, el trànsit quedarà restringit a causa del rodatge que tindrà lloc a diferents localitzacions. Les àrees afectades seran l'entorn de la plaça Llisach, carrer Piques, Baixada na Bastardes, carrer Na Bastardes, carrer Baixada dels Jueus, carrer Vallfonollosa, plaça d’en Creus i carrer Fontanet, aproximadament la mateixa àrea que l'equip ja va utilitzar en el rodatge de fa deu dies quan van convertir la plaça Llisach en un carrer de Rio de Janeiro.
Així mateix, entre el dilluns 22 i el dissabte 27 de juny, es reservarà espai a l’aparcament de la Zona Esportiva del Congost, destinat a la logística del rodatge, tal com ja va passar també en la primera visita de l'equip de rodatge.
Aquesta producció internacional, del creador de The Crown, Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl, August Diehl (Maleïts malparits) i la protagonista d'Unorthodox, Shira Haas, que ja va participar en la primera tongada de filmacions a Manresa. La direcció la signa Alex Gabassi, que també va ser al set de rodatge. La minisèrie està basada en la novel·la homònima (Los chicos del Brasil) escrita per Ira Levin el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal, que el 1978 va tenir una adaptació cinematogràfica.
Les afectacions previstes inclouen:
- Fins al 30 de juny, l'estacionament estarà prohibit a diversos punts de la plaça Llisach, carrer Piques, carrer Baixada na Bastardes, carrer Na Bastardes, carrer Baixada dels Jueus, carrer Vallfonollosa, plaça d’en Creus i carrer Fontanet, a causa del muntatge i desmuntatge dels decorats.
- El dilluns 22 de juny, es faran tancaments puntuals del trànsit per a la instal·lació de decorats en alçada en les zones afectades.
Tancaments de trànsit per al rodatge:
- Des del dijous 25 de juny a les 8 h fins al divendres 26 a les 20 h, es tallarà el trànsit de vehicles a la plaça Llisach; al carrer Piques, entre la plaça d'en Creus i el carrer Na Bastardes; al carrer Na Bastardes, al tram entre el carrer Vallfonollosa i el carrer Sant Miquel; i al carrer Baixada Na Bastardes.
- El dijous 25, des de les 8 h fins a les 20 h, s’amplien els tancaments als carrers Vallfonollosa; Baixada de La Seu; Fontanet; plaça d'en Creus; i plaça Reforma, entre el passeig de la República i la plaça d'en Creus.
Desviaments de trànsit derivats dels tancaments:
- L’accés de vehicles a la plaça Reforma es restringirà a l’altura del Pont de la Reforma en direcció al Centre Històric. Els veïns podran accedir fins al carrer dels Llops.
- L'accés al passeig de la República es farà des del carrer Barreres, la plaça Gispert i el carrer Talamanca (amb el control d’accés al carrer Barreres no operatiu).
- Els vehicles que circulin pel carrer Nou es desviaran pel carrer Metge Planas, mentre que aquells que ho facin pel carrer Sant Miquel es desviaran pel carrer Nou (amb el sentit invertit) i pel carrer Metge Planas.
- Quan es tanqui el trànsit al carrer Vallfonollosa i a la plaça d'en Creus, també es tancarà la Baixada Pòpul. Els veïns del carrer Santa Llúcia i del carrer Codinella podran entrar i sortir des de la plaça Sant Ignasi.
- El servei de transport públic urbà BUS MANRESA veurà afectada la Línia 11 Centre Històric. Consulteu les afectacions i els canvis a l'aplicació mòbil de BUS MANRESA, al web www.manresabus.com o al telèfon 93 875 71 50.
Pàrquing del Congost
Pel que fa a l’estacionament al Congost: S’habilitarà una zona de logística a l'aparcament de la Zona Esportiva del Congost, davant del Vell Congost. Per això, es prohibirà l'estacionament del dilluns 22 al dissabte 27 de juny.
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