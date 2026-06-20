La manresana Montserrat Caus guanya el 14è concurs de relats breus de Regió7 amb un homenatge als llibres
Bibliotecària a la capital del Bages des de fa 36 anys, la guardonada participava per primer cop en aquest certamen
Martí Garcia s'ha endut el segon premi i Xevi Olivé el tercer en una edició de rècord, amb 97 textos presentats
Montserrat Caus Potroñ (Manresa, 1964) és la guanyadora de la 14a edició del Concurs de Relats Breus de Regió7 amb un text, Sentència, on l’autora aprofita el format d’una resolució judicial per tractar l’abús de poder, l’empoderament femení i la violència, a la vegada que fa un homenatge als llibres i a la cultura. Tot, en menys de 1.500 caràcters.
Per a Caus, bibliotecària a la capital del Bages des de fa 36 anys, era la primera incursió al certament de Regió7, que aquest 2026 demanava escriure textos sobre les segons oportunitats i va arribar a la xifra rècord de 97 obres rebudes.
«Em pensava que era impossible quedar entre els deu primers amb tants participants», reconeix. El seu relat, però, ha convençut el jurat, format per Susana Paz, cap de Cultures de Regió7; la periodista i escriptora del diari Laura Serrat; i els autors cardonins Jordi Santasusagna i Joan Company.
"Els llibres no fan mai mal"
A Sentència, «he intentat donar la volta a llegenda de Sant Jordi utilitzant l'estructura d'una sentència judicial: Exposo, resolc i conclusió, que és també com l'estructura de qualsevol novel·la: intenció, desenvolupament i final», explica Caus, que afegeix que «hi he intentat integrar temes candents d'una manera molt sintètica, perquè amb tan poc espai no podia fer-ho d'una altra manera. I amb un toc d’ironia». En el relat, els Bombers denuncien el drac. Una associació d’animalistes, a Sant Jordi. Un grup feminista, a la princesa. I com a colofó, «una sentència en defensa dels llibres i de la cultura com a mitjans per evitar el conflicte. Si tothom llegís i tingués cultura no hi hauria ni guerres, ni problemes. Els llibres no fan mai mal i en puc donar fe perquè fa 36 anys que vinc envoltada d’ells», rebla.
Llicenciada en Filosofia Hispànica, Caus va entrar a treballar l'any 1990 a la biblioteca Serrat i Arbós (a l’institut Lluís de Peguera) i el 1999 va passar a la del Casino. Havia escrit narracions curtes, però no s’han arribat a publicar. Tampoc s’havia presentat mai a cap concurs.
Premis també per a Martí Garcia i Xevi Olivé
A més de la manresana, el jurat d’aquesta 14a edició també ha decidit premiar Martí Garcia Cruells, segon amb el relat El Collaret; i Xevi Olivé Ramon, tercer amb una peça sense títol. Laia Garcia Baena, Jordi Hernàndez Pons, Laura Martínez Corral, Susana Martínez, Jordi Medina Roca, Roger Prat Olivares i Fina Yedra Cañabete completen la llista de finalistes.
El concurs de relats breus té el suport de l'Ajuntament de Manresa, Llibres Parcir i Alba Editorial. El primer premi està dotat amb 200 euros; el segon, amb 150 euros; i el tercer, amb 100 euros. A més, també rebran una subscripció digital anual a Regió7 i un val de compra a Parcir. La resta de finalistes rebrà un petit lot de llibres.
L’entrega de premis tindrà lloc el dimarts 30 de juny, a les 19 h, a l'Espai Jove Joan Amades. L’acte coincidirà amb la inauguració d’una exposició formada pels deu relats i deu il·lustracions creades per joves artistes de la Catalunya central inspirats en les obres.
El relat guanyador: 'Sentència', de Montserrat Caus
Exposo
Atesa la denúncia presentada pel Cos de Bombers contra el Sr. Drac per les contínues flamarades amb les quals provoca incendis de conseqüències imprevisibles i perilloses.
Atesa la denúncia presentada per l’Associació d’Animalistes contra el Sr. Sant Jordi per les ferides ocasionades amb arma blanca al Sr. Drac, sent necessària la intervenció d’un veterinari per suturar les lesions i aturar l’hemorràgia.
Atesa la denúncia del Grup de Feministes contra la Sra. Princesa per l’absència d’empoderament i poca capacitat de decisió.
Resolc
Que per la manca d’antecedents penals i la voluntat de donar una segona oportunitat amb la finalitat de reconduir la confrontació
El Sr. Drac haurà de limitar les seves fogonades a l’encesa de barbacoes, llars de foc i fogueres de Sant Joan i Sant Pere. A més, haurà d’assistir obligatòriament a un taller de cuina mediterrània i vegetariana.
El Sr. Sant Jordi haurà de completar un curs sobre mediació i resolució de conflictes. Les seves habilitats amb l’espasa s’hauran de cenyir a fer demostracions d’esgrima.
Per últim, la Sra. Princesa haurà de fer un curset d’autodefensa i autoestima, amb classes presencials i pràctiques, per refermar el domini de qualsevol situació polèmica.
Conclusió
No serà necessari vessar sang per tenir una rosa vermella.
Només caldrà anar a un viver per escollir-la i visitar qualsevol llibreria per triar un bon llibre.
Els llibres no cremen ni fereixen, proporcionen arguments i criteris.
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