Núria Sarró omple i convenç a l'estrena a Viladordis de "Natura humana"
La manresana ha presentat el seu nou projecte multidisciplinar en davant un auditori ple
Núria Sarró ha estrenat aquest dissabte al matí el seu espectacle "Natura humana" davant un públic que ha omplert el Casal Cultural de Viladordis. La compositora manresana ha convençut al públic amb una obra multidisciplinària que ha unit poesia, il·lustració i música.
Al llarg de 40 minuts, l'escenari del casal s'ha omplert de la música de Sarró, davant una Camerata Bacasis dirigida per ella mateixa, amb la projecció d'il·lustracions creades expressament per a l'ocasió per Clàudia Cancio, i amb la recitació de poemes de Joana Raspall entre cada moviment.
Després d'una obertura, cada poema iniciava una composició. I demanant al públic que no aplaudís a cada moviment, "per no trencar la màgia, perquè algunes peces estan enllaçades entre elles, llavors, el fet de poder tenir música tot, tot seguit, ja entres com a dins del món", deia Sarró.
Uns versos sobre un ruixat mentre sonava la música indicant com cau la pluja a terra, o moments molts més intensos com el poema dedicat als incendis, quan una música trepidant ens portava a moments d'acció cinematogràfica. "Per exemple, amb el foc, la peça que està just al mig, que és la més disruptiva, la idea era com trenquem amb tot i llavors el moment de després, quan ve el silenci, és el primer moment en 20 minuts que tens emocionalment. Impacta molt més".
I sempre amb aquest aire de banda sonora, que, al cap i a la fi, és el món al qual s'ha dedicat la compositora. "La música clàssica no es pot substituir. El que passa és que és la indústria, la banda sonora, ara és el que mou més diners, és més la indústria musical del moment".
Sarró acabava el concert "eufòrica, estic molt contenta i plena d'agraïment i com tota la il·lusió que tenia pel projecte s'ha immortalitzat aquí". No era per menys, ja que era la primera vegada que es posava davant d'un públic a dirigir una orquestra, ella que està acostumada a compondre a casa en soledat. Però els projectes no s'aturen, "d'aquí a dues setmanes estreno una obra amb Festuc Teatre, o sigui, estic bastant embolicada" Però la idea és portar "Natura humana" a "fer bolos, portar-ho a més lloc, acabar de mirar com ha valorat el públic, com ho ha vist, si s'ha de fer algun canvi per poder fer un rodatge".
Tot plegat d'una obra que sonava amb una música absolutament descriptiva, davant les projeccions animades de les il·lustracions de la Clàudia Cacio, creades especialment per a cadascuna de les peces literàries i musicals. Són amigues i "la Núria va pensar que les meves il·lustracions hi podrien quedar bé i em va dir si m'hi apuntava". I va decidir que sí, perquè "al final és una oportunitat i estic molt agraïda, perquè al final és el meu primer projecte real". I ha gaudit tant, que no descarta mirar-se de prop el món de l'escenografia. "Jo vinc del món de l'arquitectura, però com que m'agrada molt més el món artístic, al final vaig fer un canvi, però sempre hi havia com present aquest punt d'escenografia i, mira, no m'ho havia plantejat, però havent fet això, veig que té moltes possibilitats".
I com a eix de tot, la poesia recitada de l’escriptora de Sant Feliu de Llobregat Joana Raspall, que tant li agradava a l'àvia de la jove compositora.
Amb aquest concert, el Casal de Viladordis comença un cicle estiuenc de concerts vermut que reforça la idea de "l'objectiu de reforçar la part cultural de l'activitat del Casal de Viladordis, que bastants anys enrere ja havia estat molt forta. I ens honora moltíssim que hagin triat el casal per fer aquesta estrena", deia David Parcerisa, president actual del Casal de Viladordis.
Per la seva banda, la Núria Sarró seguirà lluitant per donar més vida a aquest espectacle, que "també serveix per demostrar que sé compondre, i que componc bandes sonores".
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