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Balanç

El Sónar dels canvis tanca la 33a edició amb més de 150.000 assistents

Ambient en la segona jornada del Sónar 2026, el 20 de juny a la Fira Gran Via.

Ambient en la segona jornada del Sónar 2026, el 20 de juny a la Fira Gran Via. / Zowy Voeten

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Ignasi Fortuny

Barcelona

El Sónar 2026, el dels canvis i les novetats (direcció d’estrena, fusió de les jornades diürnes i nocturnes, emancipació del Sónar+D, la tornada del Sónar+, tanca la seva 33a edició amb més de 150.000 assistents, segons ha comunicat el festival aquest vespre, just quan la Fira Gran Via obria les portes per a una jornada maratoniana de música: 14 hores ininterrompudes. El balanç descobreix, doncs, una xifra inferior a la del 2025, que va escalar, malgrat la polèmica al voltant del fons proisraelià KKR (propietari de Superstruct Entertainment, l’empresa que el 2018 va adquirir el certamen barceloní), fins als 161.000 (7.000 més que el 2024), tot i que la renovació del format (un sol recinte, un sol tipus d’entrada) fan les comparacions inviables.

Així, el Sónar no desglossa aquesta vegada el nombre d’assistents, que respon a totes les activitats de la denominada Sónar Week, ni per dies ni per programes. Tan sols especifica que el Sónar+D, amb la seva flamant nova llar (Llotja de Mar), ha reunit 4.000 persones i 200 participants arribats de més de 20 països.

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El festival comunica també que la Sónar Week tornarà a Barcelona el 17, 18, 19 i 20 de juny del 2027 i que aquesta nit s’obre el registres per a la prevenda d’abonaments, que estaran disponibles dilluns.

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