El Sónar dels canvis culmina amb un balanç de 150.000 assistents
The Prodigy va incendiar el festival rescatant clàssics de l’electrònica més punk, com ‘Firestarter’, dins d’una jornada final en què van destacar altres actuacions, com les d’Ático Corp. & R.I.P. Bestia, Rolrol i Main Costa
Jordi Bianciotto
Una detonació de techno-rave amb esperit punk, la del grup britànic The Prodigy, va coronar ahir a la nit la 33a edició del Sónar, que encara tenia reservades per a la matinada actuacions com les de Modeselektor i Amelie Lens. El festival, marcat enguany per diverses novetats operatives —estrena d’una nova direcció, fusió de les jornades diürnes i nocturnes al recinte de Fira Gran Via, emancipació del Sónar+D i retorn del Sónar Kids—, va registrar una assistència de més de 150.000 persones al llarg de les tres jornades, sumant els diferents espais i activitats programats.
The Prodigy està commemorant el 30è aniversari del seu primer clàssic, Firestarter, tema que va fer cremar els festivals de rock als 90. Des d’aleshores, el grup d’Essex ha patit algunes mutacions (la més destacada i tràgica, la mort del frontman Keith Flint el 2019), però, tot i que no publica material nou des del 2018, no es pot dir que hagi perdut capacitat d’impacte. La seva tornada a Barcelona, després de nou anys d’absència (en el seu debut al Sónar), va ser tot energia i brutalisme sonor des de la cançó d’arrencada, Omen, en un escenari SónarClub que estava embotit, segurament a prop del llindar de les 12.000 persones que contempla el seu aforament.
Generació menystinguda
Bacanal de ritmes trossejats, amb l’aparatositat pròpia del big beat dels noranta i un component punk —o metal, en alguns moments— remarcat per la guitarra, samplejada o no, i el baix. Liam Howlett, concentrat en els teclats i les programacions, va aportar el gruix de l’artilleria, mentre que Maxim, cantant i practicant del beatboxing, es va encarregar d’abocar la narrativa i els eslògans de cançons abassegadores com Voodoo People, Poison i la lapidària Their Law, totes tres incloses en aquell àlbum de 1994 el títol del qual al·ludia a la gilded generation britànica de l’època, la generació menystinguda que exorcitzava la seva ira en unes raves reprimides per les forces de l’ordre. Un altre pilar el va posar el tercer disc, The fat of the land (1997), amb alguns dels temes més victorejats, com Firestarter, amb el seu tòxic riff de guitarra (decorat amb làser a discreció), el molt pesat Smack my bitch up i Breathe.
El camí de The Prodigy el van escalfar amb coherència Ático Corp. & R.I.P. Bestia, tàndem de productors que als noranta van reinterpretar el breakbeat des d’Écija (Sevilla) i que van embolcallar el SónarClub amb les seves seqüències d’estela ciberdèlica. Abans, vam poder degustar la sessió d’electrònica colorista i força imprevisible del duo holandès Rolrol, amb polirítmies, pinzellades de jazz i punts de fuga de ciència-ficció, derivada del seu segon àlbum, Dinner. I el set traper de l’alacantina Main Costa, fort de greus, tempos profunds i una retòrica de la resignificació. Cal aclarir que practica el letisme no és desmerèixer-la: el seu lema existencial, reproduït en un cartell, és Ugly fuck better (i la variant Ugly trap better), i va procedir a escenificar-lo en un xou llenguallarg que va incloure una acrobàtica ballarina de pole dance.
Un còmput diferent
El 33è Sónar va acabar deixant com a balanç de convocatòria una xifra, 150.000 assistents, inferior a la del 2025, que va escalar fins als 161.000 (7.000 més que el 2024), tot i que la renovació del format fa que les comparacions siguin inviables. Així ho van advertir els organitzadors en la presentació d’aquesta edició fa un mes, ja que el fet de centrar l’activitat en un sol recinte, amb una mateixa entrada per al dia i la nit, canvia els càlculs perquè abans tarda i nit conformaven tiquets diferents.
El Sónar no desglossa aquesta vegada el nombre d’assistents, xifra total que respon al conjunt de les activitats de la Sónar Week (més de 100 actuacions, incloent-hi les del també multitudinari Off Sónar al Poble Espanyol), ni per dies ni per programes. Tan sols especifica que el Sónar+D, amb la seva flamant nova llar (Llotja de Mar), ha reunit en la seva 13a edició 4.000 persones. El festival va comunicar que la Sónar Week tornarà a Barcelona el 17, 18, 19 i 20 de juny del 2027 i que ahir mateix s’obria el registre per a la prevenda d’abonaments, que estaran disponibles demà.
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