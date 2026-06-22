MÚSICA
El Cor de Teies ens convida a sopar
La formació de Santpedor iniciarà dimecres, dia de Sant Joan, la celebració del 10è aniversari amb un concert a la plaça Gran el dia de Sant Joan
El Cor de Teies se cita un cop més amb el públic el dia de Sant Joan, però en aquesta ocasió ho farà amb una proposta diferent de l'habitual. La formació que dirigeix Marc Reguant i integren una trentena de dones de Santpedor i rodalia començarà aquest dimecres la celebració del seu desè aniversari amb un sopar concert a la plaça Gran de la localitat bagenca, a partir de les 19.30 h.
Les entrades per a l'actuació es poden comprar a la vermuteria El Mussol (pl. de l'Església, 5) i a l'Estanc (c. Santa Maria, 10), al preu de 16 euros. El sopar estarà format per pa amb tomàquet i embotits, beguda i postres, un acte que té el suport de l'Ajuntament de Santpedor i la Diputació de Barcelona.
En la commemoració de la primera dècada de vida, el grup coral vol compartir amb el públic no només les peces musicals que ha anat interpretant al llarg dels anys sinó també els records conjunts tant amb els espectadors com amb les dones que, en un moment o altre, han format part del cor. Per aquest motiu, durant el sopar s'escoltaran temes dels diversos projectes que el col·lectiu ha fet pujar a l'escenari al llarg de deu anys. Hi haurà, també, un espai per a la improvisació.
La celebració continuarà aquest mes de novembre amb l'estrena d'un documental que explica la història i l'essència del cor.
Primera dècada d'existència
El Cor de Teies es va posar en marxa el 2016 a Santpedor i està integrat per trenta dones d'edats diverses procedents tant de la localitat com de pobles veïns. En aquest temps transcorregut, el grup ha posat dempeus diversos espectacles. "Foc" (2017), "Aigua" (2018) i "Dones" (2019), aquest darrer juntament amb el Cor Itzi, de Llorenç del Penedès, van veure la llum abans de la pandèmia.
Després del sotrac de la covid i el confinament, les Teies van pujar a l'escenari amb "Arrels", un espectacle que pregonava la necessitat de renéixer. "Sons de lluna" (2022) va significar una mirada a la part més íntima i fosca de la condició humana. En contrapartida, "Flors" (2023) va ser un cant a la importància de sortir cap enfora i florir. El 2024, les Teies van estrenar "A recer", per donar valor a l'espai domèstic i íntim de la casa, la llar.
El darrer muntatge creat fins ara pel grup és "Kintsugi", una proposta de l'any passat creada a partir dels poemes d'Olga Molina Jiménez i la música composta per a l'ocasió per Anaïs Vila. La paraula d'origen japonès remet a l'acte de recompondre els trossos d'una peça trencada i va tenir per a les Teies la virtut de simbolitzar també l'estima cap a les cicatrius i l'acceptació d'un mateix.
A més d'aquests concerts de creació pròpia, el Cor de Teies ha participat en iniciatives i projectes diversos com el Festival FABA de Manresa, l'Abadal Market i festes i fires de la comarca. El grup ha col·laborat amb artistes com Guillem Roma, Celeste Alías i Joan Isaac i va estrenar l'espectacle Odd Jackson amb l'Odd Trio. La formació dirigida per Marc Reguant també va estar al costat de Berta Sala i Naiara Burke (Ca la Naïta) en el concert "Les dones de la nova cançó".
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