Els joves nascuts el 2008 ja poden demanar el Bono Cultural Jove de l'Estat de 400 euros: com s'aconsegueix?
El Ministeri de Cultura amplia enguany les possibilitats de despesa per incloure instruments musicals i material artístic, a més de la formació
Regió7 / EFE
Els joves nascuts l'any 2008 —tan si ja han complert els 18 anys o els compleixin al llarg del 2026—, poden sol·licitar des d'aquest dilluns i fins al 31 d'octubre el nou Bo Cultural Jove. Com a novetat, l'ajut del Govern espanyol amplia les categories de despesa i, a partir d'ara, es podrà dedicar, també, a la compra d'instruments musicals, material per a la creació artística i la formació.
En un acte celebrat al Teatre Valle-Inclán de Madrid, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentat la campanya de publicitat institucional que, en aquesta cinquena edició, porta per lema «La cultura la fas tu» i ha avançat que en les primeres hores de campanya almenys 10.000 joves ja l'han sol·licitat a través del web habilitat per fer-ho.
Amb aquesta campanya, que es recolza en la imatge «08», un terme amb què les persones nascudes aquell any es refereixen a si mateixes, es vol que el bo sigui més accessible i arribi als sectors de població més vulnerables. Per això, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector. Es tracta, ha dit el ministre, d'aconseguir que el bo sigui «tan democràtic com sigui possible i arribi a tots els barris d'Espanya, independentment de la renda i del codi postal».
Com funciona el Bo Cultural?
Per sol·licitar-lo, les persones que compleixin 18 anys el 2026 hauran de registrar-se i fer el procés de petició al web del Bo Cultural Jove. Un cop concedida l'ajuda, els joves disposaran d'un any per gastar els 400 euros en les 3.952 entitats adherides de tot l'Estat.
El Bo Cultural funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de manera virtual al mòbil o rebre físicament al seu domicili.
Tenen dret a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys el 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a Espanya, siguin sol·licitants d'asil, desplaçats temporals o estrangers extutelats.
Segons dades de l'INE, hi ha 561.459 potencials beneficiaris a tot el país.
El ministre Urtasun ha subratllat que el bo vol fomentar la cultura des d'un paper més actiu i participatiu: «Ampliem l'horitzó perquè volem que no només serveixi per accedir a la cultura, sinó també per crear-la. La cultura no és només consum, és pràctica, creativitat, participació, comunitat i desenvolupament personal».
Dues modalitats de consum
Des d'aquest 22 de juny, les persones que ho sol·licitin podran triar entre dues modalitats.
En la primera, els 400 euros es destinen íntegrament a una sola categoria a escollir entre: cursos i tallers de contingut cultural en modalitat presencial o en línia; instruments musicals; o mitjans de creació i material artístic.
En la segona modalitat, els 400 euros es podran repartir entre diferents àrees:
- Entrades i abonaments per a arts en viu i audiovisuals, patrimoni cultural i mitjans de creació artística i material artístic (fins a 200 euros).
- Productes culturals en suport físic (fins a 100 euros).
- Consum digital o en línia (fins a 100 euros).
El Bo Cultural està regulat per un reial decret amb vigència indefinida que el Consell de Ministres va aprovar amb una dotació de 170 milions d'euros.
Balanç
L'any 2022, primer de funcionament del programa, van obtenir el bo 277.607 persones. El 2023 la xifra va augmentar fins a 323.668, mentre que el 2024 el nombre de beneficiaris va ser de 334.435.
El 2025, 363.054 joves en van gaudir, un 8% més que l'any anterior, i això representa el 70% del públic destinatari de la mesura.
El maig passat, quan el Consell de Ministres va aprovar l'ampliació dels usos del bo, el ministre de Cultura va recordar que l'ús fraudulent es limita al 0,3%, és a dir, que «el 99,7% s'utilitza correctament».
La campanya institucional d'enguany, «La cultura la fas tu», està protagonitzada per joves que practiquen diferents disciplines culturals. L'espot publicitari combina imatges amb material enregistrat pels mateixos artistes novells en el seu entorn habitual des de diversos punts de l'Estat.
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