MÚSICA
Menjar i escoltar música al poble més petit del Moianès
El Festival a Granera arriba a la dotzena edició amb quatre concerts acompanyats de tast gastronòmics, visites patrimonials i tallers sobre antics oficis
El grup de folk Kelimós obrirà aquest dissabte la dotzena edició del Festival a Granera, una iniciativa de Joventuts Musicals del Moià que porta al poble més petit de la comarca quatre concerts al llarg de l'estiu que combinen música, gastronomia, patrimoni, natura i antics oficis. La sarsuela "Cançó d'amor i de guerra", la violinista Inés Issel Burzynska i el violoncel·lista solsoní Gerard Flotats completen el pòquer de propostes del certamen.
El Festival a Granera arriba un estiu més a la cita amb el públic amb quatre jornades que, al voltant del concert, també inclouen la visita a l'espai de la localitat que l'acollirà -sempre espais no habituals-, un tast gastronòmic amb productes locals i de la comarca i un taller que recupera la memòria d'antics oficis o bé que tracta algun tema relacionat amb la natura.
La primera trobada tindrà lloc aquest dissabte, 27 de juny (18 h), a la Font de la Torre, amb l'actuació del grup Kelimós, integrat per Irene Augé (acordió diatònic i veu) i Marc Xarau (violí, timple canari i veu). El duet interpretarà un repertori format per músiques de folk d'arreu del món, en diverses llengües, com ara la "Pizzica di San Vitto", de la Puglia italiana, "Les Cobletes de la Canya", una peça tradicional de la comarca del Segrià, l'argentina "11 kilómetros" i "Billy in the Lowground", una cançó tradicional dels Apalatxes.
La segona cita del festival se celebrarà l'11 de juliol (18 h) a El Casal, amb la representació de la sarsuela "Cançó d'amor i de guerra", a càrrec de l'Associació Òpera Terrassa en el centenari d'aquest títol emblemàtic del compositor valencià Rafael Martínez Valls. Els personatges principals seran representats per Maria Bañeras (Francina, soprano), Beñat Egiarte (Eloi, tenor), Joan García Gomà (Avi Castellet, baríton) i l'actor Marc Calvo (Ferran, hostaler i recitaire), amb Víctor Galiano al piano. Anna Farrés és la narradora i l'encarregada de l'adaptació escènica i, amb Carles Arola (decorats) i Nani Bellmunt (maquillatge), completen l'equip artístic.
L'ermita de Santa Cecília serà el 15 d'agost (18 h) l'escenari del concert "Els colors del violí" protagonitzat per Inés Issel Burzynska. En el programa, la "Sonata núm. 2 en La menor BWB 1003" de la col·lecció de "Sis sonates i Partites per a violí sol, BWV 1000-1006" de Johann Sebastian Bach, qui va assolir un alt nivell en la seva escriptura per a violí sol. L'artista també oferirà peces de Fritz Kreisler, Salvador Brotons i Eugène Ysaÿe.
El solsoní Gerard Flotats, un talent en la interpretació del violoncel, posarà la cloenda al festival el 12 de setembre (18 h) a l'església de Sant Martí, amb el programa "Contrastos sobre cordes". Flotats aproparà el públic a peces de diferents èpoques i estils escrites per a l'instrument, com els curts i subtils "Preludis" d'Edmund Finnis, la "Sonata per a violoncel sol en Do menor, Op. 28" d'Eugène Ysaÿe, la "Suite per a violoncel sol en Sol major" de Bach, i la "Suite per a violoncel sol" de Gaspar Cassadó.
El violoncel·lista de la Catalunya central tancarà el concert amb els "Goigs de la Mare de Déu del Claustre de Solsona", amb els arranjaments per a l'instrument fets per ell mateix.
Les entrades de totes les actuacions tenen un preu de 15 euros, i inclouen el concert i la resta d'activitats, excepte la sarsuela, el tiquet de la qual val 15 euros si es compra de forma anticipada i 20 euros si es fa a taquilla.
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