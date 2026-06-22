ENSENYAMENT
Skatepark, el català, la guerra civil i el futur del món rural: els treballs de recerca més ben valorats ja es poden consultar a la Biblioteca del Casino de Manresa
El centre ingressa quinze estudis fets per estudiants de 2n de batxillerat de diferents centres educatius de la comarca del Bages
La Biblioteca del Casino de Manresa ha incorporat quinze treballs de recerca d'alumnes de 2n de batxillerat de centres educatius del Bages. El Centre de Recursos Pedagògics del Bages ha fet la selecció dels estudis escollits a partir de criteris de qualitat, d'entre un seguit de projectes que tracten qüestions de temàtica local i comarcal.
Les investigacions se centren en aspectes com la poesia, la cultura popular, la memòria històrica, la llengua catalana, el desenvolupament rural, l’urbanisme i l’espai públic, la sostenibilitat i la mobilitat, amb òptiques científiques i socials relacionades amb el territori de la Catalunya Central.
Els estudiants són de centres de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Sallent. Cadascun d'ells va rebre un certificat que acredita que el seu treball forma part del fons local i és, a partir d'ara, accessible a la consulta pública.
L'acte de lliurament va tenir la presència dels alumnes i els professors, a més de la subdirectora de la Biblioteca del Casino, Maria Brioso Delgado; el representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, Domènec Haro Muñoz; i el regidor d’Acció Climàtica i Educació, Pol Huguet Estrada.
Els treballs seleccionats són:
"La poesia de Jordi Cussà", de Martí Salvador Pérez. Institut d’Auro (Santpedor)
"CATALUNYA escrita en minúscula", d’Ot Coderch Redondo. Institut Pius Font i Quer (Manresa)
"Com organitzar una trobada comarcal des d'una colla petita i local que sigui viable i factible", de Kenai Castro González. FEDAC (Manresa)
"Els Salons de Tardor de Manresa", de Lucía Valera Gómez. Institut Cal Gravat (Manresa)
"Projecte d’ampliació de l’skatepark de Manresa", de Queralt Tulleuda Pubill. Institut Cal Gravat (Manresa)
"Procés creatiu de reforma i redisseny d’un espai públic", de Carla Garriga Feliu. Institut Cal Gravat (Manresa)
"Le Bages se déplace au rythme de l’écomobilité", de Cyril Priego Lacour. Institut Gerbert d’Aurillac (Sant Fruitós de Bages)
"Entre la terra i l’aire. Determinació de les concentracions de gas radó a l’Escola Joviat de Manresa", de Berta Roig Padró. Joviat (Manresa)
"Impacte sociocultural i econòmic rere la guerra civil a Sant Vicenç de Castellet", d’Amèlia Tomasa Miralles. Institut Castellet (Sant Vicenç de Castellet)
"Anàlisi de l’ús del català a Sant Vicenç de Castellet", d’Ariadna Ambròs Roig. Institut Castellet (Sant Vicenç de Castellet)
"Francesc Parera, vida i repressió", de Jana Revull Llasera. Institut Lluís de Peguera (Manresa)
"La cultura popular catalana en joc?’" de Jordi Rochés Jiménez. Institut Lluís de Peguera (Manresa)
"Del ball de diables al correfoc actual: investigació de l’origen i evolució de la cultura del foc a Catalunya", de Julià Casas Losada. Institut Lluís de Peguera (Manresa)
"El futur de les zones rurals del Bages: una comparació entre entorns", d’Arlet Sánchez Tardà. Institut Llobregat (Sallent)
"Acompanyar per reconstruir" d’Aina Rabaneda Guirado. Institut Llobregat (Sallent)
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