Música
Les Teies, un cor genuí que fa 10 anys
La formació coral va néixer a Santpedor la primavera del 2016 i, per tant, arriba a un aniversari rodó
La celebració arrenca aquest dimecres 24 de juny amb un sopar-concert a la plaça Gran que aplegarà 260 persones i que «vol ser una festa»
«I ara què farem?». És la pregunta que hauran de respondre les 30 dones integrants del Cor de Teies després de la celebració del seu desè aniversari, que arrencarà aquest dimecres 24 de juny (19.30 h) amb un sopar-concert a la plaça Gran U d’Octubre de Santpedor que ha exhaurit els 260 tiquets disponibles per a l’àpat. De tota manera, qui ho vulgui es pot acostar a la plaça, que no estarà tancada, perquè l’acte s’ha volgut fer expressament en un espai obert de manera que «pugui venir tothom qui vulgui a escoltar-nos, a gaudir de l’estona compartida», destaca Marc Reguant, director de la formació coral des de la seva creació, la primavera del 2016.
L’inici de la celebració d’aquest aniversari rodó (10 anys) s’ha concebut com «una festa». Si habitualment per Sant Joan s’han estrenat els espectacles del Cor de Teies a l’auditori del Convent de Sant Francesc, en aquesta ocasió s’ha escollit «un format diferent». La trobada s’iniciarà amb cançons, amb una tria de les més representatives de la trajectòria del Cor de Teies. Sense voler revelar títols, Reguant apunta que han escollit peces, «de diferents moments del cor, que ens defineixen: parlen de la idea més feminista, de cuidar i curar-nos a nosaltres, d’una altra manera de viure la vida, més connectada, de sentir-nos part d’un grup i d’acollir... Serien com un manifest».
Tot seguit hi haurà el sopar, i a l’hora de les postres arribaran «les sorpreses, amb persones convidades i accions especials». Les integrants del Cor de Teies, actualment una trentena de dones de Santpedor i rodalies, volen compartir records amb el públic, retrobant-se amb companyes que en algun moment o altre van formar part de la formació.
Un documental al novembre
És una festa, doncs, concebuda per celebrar que «fa 10 anys que cantem, que fem música juntes, que vam iniciar un projecte, que hem fet espectacles... i que el que hem creat és genuí, especial, que no replica res, sinó que és un cor que les mateixes Teies han anat construint. Per això fem una determinada posada en escena, un tipus de música, i volem explicar com ho hem com viscut al públic».
En aquest sentit, aprofitant aquest desè aniversari, el Cor de Teies ha impulsat la gravació d’un documental que en uns 40 minuts recollirà la seva trajectòria i el seu tarannà, i que es preveu estrenar al novembre. Dirigit pel mexicà Alejandro Nano, ja s’han començat a fer sessions de rodatge als assajos, assemblees i trobades, en què les integrants expliquen «què és cantar amb el grup, com ho vivim i sentim, què ens connecta...». La gravació també inclourà el sopar-concert d’aquest dimecres festiu.
Cuidar el grup de confiança
El Cor de Teies que va començar a caminar la primavera del 2016 era format per unes 8 dones, i al llarg del temps «la plantilla s’ha mantingut molt estable». Ara que són un grup de 30, «molta gent vol entrar, però s’ha decidit cuidar el grup de confiança, cosa que seria més difícil amb un grup més gran. És un grup que s’ha anat construïnt, molt divers d’edats, orígens, maneres de fer, de pensar... La diversitat ens fa especials, i és font de riquesa: creixem juntes, també com a persones».
Marc Reguant, el director
Marc Reguant Vila dirigeix el Cor de Teies des de la fundació, el 2016. També és el director, des del 2009, de la Coral Escriny. Des del 2025 dirigeix el cor jove La Corral, a Barcelona. A més, treballa a l’Escola Municipal de Música d’Artés i canta al Cor Madrigal.
Marc Reguant assenyala que el Cor de Teies és «un grup de dones molt potent, amb molta energia i ganes de fer coses» en el qual «s’ha aconseguit espai de sororitat molt sòlid, fet que ha afavorit poder cantar i viure la música des del cor, i això no deixa indiferent ningú: ni als cantaires, ni al públic, ni a mi com a director. Fins i tot als assajos ens emocionem, perquè connectem la música amb les nostres vivències».
"Kintsugi", el punt d'inflexió
Al llarg de la seva trajectòria, el Cor de Teies ha creat espectacles conceptuals: Foc, Aigua, Dones, Arreis, Sons de lluna, Flors i A recer, «amb cançons que ens agradaven, i deien coses interessants i boniques de cantar i explicar». Però l’any passat l’estrena de Kintsugi va significar un punt d’inflexió: es tracta de la seva primera producció pròpia, amb el fil conductor de tot el que pot viure una dona al llarg de la vida: «dificultats, menopausa...», encarregat a dues santpedorenques: els poemes d’Olga Molina i la música d’Anaïs Vila. «Va connectar molt amb el cor, i ara difícilment tornarem a fer concerts amb cançons. És una idea més arriscada i i innovadora, però Kintsugi ens ha portat a aquest terreny. Per això, després de l’aniversari haurem de respondre: i ara què fem?», rebla Reguant. Ara per ara, hi ha previst un nou concert de Kintsugi, que l’octubre es va poder escoltar al Kursaaal de Manresa, el proper 27 de novembre a l’Espai Fàbrica Vella de Sallent.
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