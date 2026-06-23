LITERATURA
La sallentina Irene Rubio presenta la seva novel·la guanyadora a la Llibreria Papasseit de Manresa
L'escriptor navassenc Xavier Mas Craviotto conversarà amb l'autora de "Seràs la vall" en l'acte d'aquest dissabte, 27 de juny
La Llibreria Papasseit de Manresa acollirà aquest dissabte 27 de juny, a les 12 h del migdia, la presentació de la novel·la "Seràs la vall", amb la qual l'escriptora bagenca Irene Rubio (Sallent, 1991) va guanyar el Premi Documenta per a autors menors de 35 anys. En l'acte, que serà obert a tothom, Rubio conversarà amb l'autor de Navàs Xavier Mas Craviotto (1996), que va obtenir el mateix guardó l'any 2018.
"L'ambició literària, un món propi fosc i lluminós alhora, unes veus narradores poderoses i la construcció imaginativa, inquietant i profundament creïble d'un món en què natura i ciutat estan enfrontats violentament, fan de l'obra guanyadora una proposta original i vibrant que mira directament al present", va argumentar el jurat del Documenta en la justificació de la concessió del premi a Rubio, afegint que "i parla, entre moltes altres coses, de patriarcat, ecologia, capitalisme, relacions entre mares i filles i sororitat".
La ficció està ambientada a la Vall Seca i les protagonistes són les dones que hi viuen i les que un dia decideixen marxar-ne. La dialèctica entre camp i ciutat és un dels eixos d'una novel·la en clau distòpica que també pivota sobre qüestions com l'emergència climàtica i la crisi dels preus de l'habitatge. Tal com va explicar en una entrevista a Regió7, en el poble on transcorre bona part de l'acció, "només hi ha dones, i el lector ha d’anar descobrint perquè això és així. Dones que sempre hi han estat i que tenen la creença que no en poden marxar. Fins que arriba un punt en què tot és tan precari i extrem que les noies joves marxen del poble i se’n van a la ciutat. I una dona va a la ciutat, torna al poble a parir i després se’n va a la ciutat de nou. Hi ha el tema de no acabar d’estar bé enlloc. Ara es porten molt aquestes novel·les rurals, un món rural idíl·lic, però no és el cas. Els meus personatges no estan bé enlloc."
Irene Rubio va conèixer a finals de l'any passat que era la guardonada amb el Documenta i la novel·la va sortir el mes de maig, després de la voràgine de Sant Jordi. La sallentina és graduada en Llengües Aplicades i treballa com a professora de llengua i literatura catalanes a secundària, a Artés.
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