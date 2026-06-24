La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm
La de Sant Esteve Sesrovires va incloure a LUX un tema, Foccu' Ranni, que significa "gran foc" en sicilià i que s'inspira en santa Rosalia de Palerm, una noble del segle XII que va decidir viure com una ermitana
L'artista local Igor Scalisi Palminteri l'ha immortalitzat en actitud de resar i amb una aurèola al cap
L'empremta que està deixant la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalia arran del seu darrer treball discogràfic, LUX, té un nou exemple a Palerm, on el sicilià Igor Scalisi Palminteri, un reconegut artista local especialitzat en pintar murals en edificis, l'ha immortalitzat en actitud de resar i amb una aurèola al cap en una obra de grans dimensions situada al barri de Santa Rosalia, una figura molt venerada en aquesta ciutat, de la qual és la patrona.
Amb aquest mural, l'autor, que té en la sacralitat i els sants un tema constant en la seva producció, ha volgut retre homenatge a la cantant prenent com a punt de partida imatges promocionals del seu darrer àlbum discogràfic.
El fet que l'hagi fet a la ciutat de Palerm, on hi ha més obres seves, i, en concret, al barri de Santa Rosalia -coneguda com la Santuzza-no és gratuït. Un dels temes que inclou LUX, titulat Foccu' Ranni, és una cançó amb molts lligams amb la cultura siciliana. Per una banda, fa referència a l'expressió local Foccu' Ranni, que vol dir "gran incendi" i, per l'altra, fa al·lusió a santa Rosalia, una noble siciliana que hi va viure el segle XII que, a punt de casar-se, va decidir retirar-se a un convent i, posteriorment, va viure com una ermitana en una cova. Entre altres, se li atribueix el miracle de l'alliberament de la ciutat de la pesta de 1624. Aquell any, les restes de la santa van ser trobades incorruptes a la cova on vivia i els vilatans les van portar en processó per la ciutat, fet que va suposar l'erradicació de la malaltia.
El fons daurat, explica l'autor del mural, recorda el misticisme de la iconografia sagrada, mentre que la roba que porta s'inspira en les il·luminacions dels carrers de la festa de Santa Rosalia (el Festino). Hi afegeix que "el títol d'aquesta pintura està inspirat en la cançó Focu' Ranni. En el vers "Mi jittaiu nta lu nenti / Pi nun pèrdiri a libbirtà" (“Em vaig llançar al no-res / Per no perdre la llibertat”) percebo una tensió que pertany tant a la recerca artística de Rosalia com a la figura de santa Rosalía: la idea d’un passatge, d’una transformació necessària per continuar nodrint la pròpia llibertat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»