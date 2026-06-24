MÚSICA
Jazz entre copes
El Jezz Club i el Celler del Miracle organitzen un cicle de tres concerts per aquest mes de juliol acompanyats de tastos de vins
La cantant Maria Pascual i el guitarrista italià Neter Calafati obriran el dissabte 4 de juliol el cicle musical de tres concerts que el Jezz Club solsoní i el Celler del Miracle organitzen per al mes vinent al Santuari del Miracle. L'espai ubicat sota la casa dels monjos esdevindrà així un refugi climàtic i cultural en aquests dies de calor.
El jazz serà el protagonista de la cita inaugural, que com totes arrencarà a les 19 h. Pascual i Calafati proposaran un repertori de jazz parisenc que, a la mitja part, i com serà la norma durant la resta del certamen, acollirà un tast de vins del celler del Miracle, una empresa amb deu anys de trajectòria.
La segona vetllada tindrà lloc l'11 de juliol amb Eduard Canimas, reconegut cantautor català que presentarà el disc "Sagrat cor". La música de l'artista de Sant Feliu de Pallerols transita entre el rock i l'espiritualitat. La jornada tindrà una prèvia a les 17.30 h amb la presentació en societat del vi dels Àngels, un acte obert al públic.
La tercera i última actuació anirà a càrrec de la guitarrista de Guissona Maria Ribera, que el 25 de juliol interpretarà un programa d'homenatge al guitarrista lleidatà Emili Pujol.
Les entrades es poden comprar a jezz.cat i entradessolsones.com.
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