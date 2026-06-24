Kase.O: «Si ets fatxa, et fots i no escoltes rap»
Deu anys després de El círculo, el raper torna amb Camisa de fuerza, un disc fosc i combatiu en què converteix la pressió pública, la por i la contradicció en una defensa radical de la llibertat creativa
Pedro del Corral
Kase.O torna sense demanar permís. Deu anys després d' El círculo, aquell disc en què Javier Ibarra va obrir la porta al seu món interior, el raper saragossà reapareix amb Camisa de fuerza, un treball concebut des de la llibertat d'incomodar.
Sense suavitzar el cop, la seva veu ha transformat aquesta pressió en material artístic. «He volgut mirar cap enfora, parlar dels altres. Buscava sanar certs traumes; no soc el superheroi que havia pintat en els meus discos», ha explicat durant la presentació del projecte a Madrid.
Entre la por i la contradicció es mouen les seves noves cançons. Potser, només ell ho sap, per subratllar tot allò que l'enfada i el remou.
El gir respecte a El círculo és significatiu. Aleshores, Kase.O semblava cedir terreny a Javier Ibarra, l'home vulnerable que meditava sobre el pas del temps. Ara passa el contrari: és Javier qui invoca Kase.O com a màscara, escut i altaveu. El personatge no apareix com una pose, sinó com una eina de supervivència: una manera de dir allò que crema abans que es podreixi per dins.
«He acabat molt cansat del procés creatiu, però ja estic pensant coses maques per a la gira. No vull concerts convencionals, sinó una cosa més teatral», ha apuntat sobre una gira que començarà el 16 de gener a la Corunya i passarà, entre altres ciutats, per Barcelona, Saragossa i Madrid.
El debat sobre la dreta i el rap
Camisa de fuerza arriba en ple debat sobre la dretanització del rap. Recentment, figures vinculades a ideologies conservadores s'han incorporat a un gènere tradicionalment associat a l'esquerra. Una situació que Kase.O ha criticat amb contundència: «Si ets fatxa, et fots i no pots escoltar rap. No es pot tenir tot. Aquest és un moviment antiracista perquè els nostres ídols són racialitzats. Teniu molta altra música per escoltar. Aquí, en canvi, no sou benvinguts. No cal que ens peguem, però és estrany».
Ja ho havia deixat clar: no ha tornat per adaptar-se al clima actual, sinó per assenyalar-lo.
Un disc fosc i sense concessions
L'arquitectura sonora de Camisa de fuerza recau en el productor madrileny Harto Rodríguez, que ha treballat gairebé tres anys per construir un paisatge sonor fosc i aspre.
Les cançons no busquen l'èxit immediat ni les fórmules de consum ràpid. Sonen a rap de pes, de frase treballada. Al projecte també hi participen productors com R de Rumba, Hazhe, Animoss, Sabio.Beats i NicoJP, així com artistes com Nach, Zatu o els integrants de Violadores del Verso.
«Ha estat un àlbum molt improvisat. El procés ha estat orgànic», ha explicat.
El títol funciona com una metàfora central: la camisa estreny, però també delimita l'espai on la ràbia, la impotència i la lucidesa poden convertir-se en escriptura. En una època obsessionada amb vigilar cada paraula, Kase.O reivindica el dret a equivocar-se, pensar, contradire's i continuar creant.
Suport a Gaza
El seu retorn també té certa revenja. Pocs artistes han marcat tant la manera d'entendre la rima i l'ambició literària del rap en castellà.
Durant l'estiu passat, Kase.O va actuar en diversos festivals relacionats amb el fons d'inversió KKR, vinculat per alguns col·lectius a empreses de defensa israelianes i assentaments en territoris palestins.
A diferència d'altres artistes que van cancel·lar les seves actuacions, ell va mantenir els compromisos contractuals i va donar part dels beneficis a ONG. «He fet més per Gaza que tots els que em van criticar», ha sentenciat.
De fet, assegura que intenta no donar gaire importància a les valoracions que rep. És el seu escut per mantenir-se fort. «Em produeix entre pena i fàstic que algú vulgui fer-me mal així. No és necessari i fot. No entenc algunes actituds», conclou.
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