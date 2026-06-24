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Spotify ja té candidates a cançó de l'estiu: aquestes són les favorites del 2026

Bad Bunny, Shakira i Quevedo encapçalen les apostes

Quevedo, Shakira i Bad Bunny, entre les apostes de Spotify per a la Cançó de l'Estiu 2026

Quevedo, Shakira i Bad Bunny, entre les apostes de Spotify per a la Cançó de l'Estiu 2026 / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS/

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EP

Barcelona

Amb l'arribada del bon temps, torna la mateixa pregunta de cada any: quina serà la cançó de l'estiu? Per intentar aclarir-ho, des del 22 de juny Spotify permet als seus usuaris votar quina serà la gran cançó de l'estiu. Entre les candidates hi ha temes com «Baile inolvidable», de Bad Bunny; «La Graciosa», de Quevedo i Elvis Crespo; o «Dai Dai», de Shakira i Burna Boy.

La llista de propostes també inclou des de nous llançaments, com «PaToLasGyales», del nou àlbum de Saiko, fins a èxits virals inesperats com «Demonias muñecas», de Metrika i Came Beats. És una selecció que reuneix cançons pensades per acompanyar dies de platja, viatges per carretera, festes a les terrasses i qualsevol altre pla estiuenc.

Les cançons que marcaran l'estiu del 2026

Entre els temes que aspiren a convertir-se en imprescindibles durant els pròxims mesos destaca la col·laboració entre Quevedo i Elvis Crespo, que fusiona sons urbans amb merengue.

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També sobresurten cançons com «Una na más», de Myke Towers, un dels artistes llatins amb més projecció internacional.

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