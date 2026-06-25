ESCENA
Artés representa un dels millors musicals de tots els temps
Se'n podran veure cinc funcions entre divendres i diumenge a la Sala Dos de Gener de la localitat bagenca
La Sala Dos de Gener del complex Cal Sitges d'Artés serà escenari aquest cap de setmana de cinc funcions d'un dels grans musicals de tots els temps, un títol emblemàtic del gènere que parteix d'una novel·la molt famosa i també té versió cinematogràfica. Les representacions aniran a càrrec del grup de grans de Teatre Musical de l'Escola Municipal de Música d'Artés amb la col·laboració del grup NEI Teatre de la localitat.
Les cinc funcions d'"Els Miserables" tindran lloc aquest divendres (26 de juny) a les 20.30 h, dissabte a les 16 i les 21 h i diumenge a les 11.30 i les 18 h. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web de codetickets.com.
Basat en la novel·la de Victor Hugo, l'espectacle homònim escrit pel compositor francès Claude-Michel Schönberg -amb llibret d'Alain Boublil i lletres de Herbert Kretzmer- és una de les fites del teatre musical. L'espectacle viatja fins a la França del segle XIX, on Jean Valjean intenta portar una vida honesta després de passar injustament per la presó.
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