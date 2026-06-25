Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi al MoianèsPetit LucaIgualada RigatNaïm SmailiSíndria o meló?Kase.O
instagramlinkedin

ESCENA

Artés representa un dels millors musicals de tots els temps

Se'n podran veure cinc funcions entre divendres i diumenge a la Sala Dos de Gener de la localitat bagenca

&quot;Els Miserables&quot; arriba a Artés

"Els Miserables" arriba a Artés / IMATGE PROMOCIONAL

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

La Sala Dos de Gener del complex Cal Sitges d'Artés serà escenari aquest cap de setmana de cinc funcions d'un dels grans musicals de tots els temps, un títol emblemàtic del gènere que parteix d'una novel·la molt famosa i també té versió cinematogràfica. Les representacions aniran a càrrec del grup de grans de Teatre Musical de l'Escola Municipal de Música d'Artés amb la col·laboració del grup NEI Teatre de la localitat.

Les cinc funcions d'"Els Miserables" tindran lloc aquest divendres (26 de juny) a les 20.30 h, dissabte a les 16 i les 21 h i diumenge a les 11.30 i les 18 h. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web de codetickets.com.

Notícies relacionades i més

Basat en la novel·la de Victor Hugo, l'espectacle homònim escrit pel compositor francès Claude-Michel Schönberg -amb llibret d'Alain Boublil i lletres de Herbert Kretzmer- és una de les fites del teatre musical. L'espectacle viatja fins a la França del segle XIX, on Jean Valjean intenta portar una vida honesta després de passar injustament per la presó.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  2. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  3. Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
  4. Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
  5. Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
  6. Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
  7. El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
  8. Estabilitzat l'incendi d'Odèn que s'havia declarat en una zona de difícil accés

Artés representa un dels millors musicals de tots els temps

Artés representa un dels millors musicals de tots els temps

La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

Els Comuns demanen explicacions al Parlament per l’exclusió de la Cerdanya del nou model d’emergències de l’Alt Pirineu i Aran

Els Comuns demanen explicacions al Parlament per l’exclusió de la Cerdanya del nou model d’emergències de l’Alt Pirineu i Aran

No cal esperar que «li passi»: aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer

No cal esperar que «li passi»: aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer

La consellera Paneque parla del futur del tren i dels polígons industrials d'Igualada amb els sectors econòmics i socials

La consellera Paneque parla del futur del tren i dels polígons industrials d'Igualada amb els sectors econòmics i socials

Els EUA estimen que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

Els EUA estimen que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

Residència d'avis de Sant Llorenç: "estem en situació crítica per falta de personal"

Residència d'avis de Sant Llorenç: "estem en situació crítica per falta de personal"

Súria celebra una nit de Sant Joan marcada per la tradició i la participació

Súria celebra una nit de Sant Joan marcada per la tradició i la participació
Tracking Pixel Contents