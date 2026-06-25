NATURA
Cabres salvatges, serps de dos metres i ratpenats que cacen amb els peus: un llibre divulga la flora i la fauna de Montserrat i el seu entorn
El segell olesà Paper d'Estrassa publica "Atles natural del Montserratí", un àlbum il·lustrat per a tots els públics pensat com un joc
El risc d'extinció que penja com una espasa sobre el coll de l'àguila quadribarrada, la breu, però intensa història d'amor entre la cabra salvatge i el massís de les agulles, la vocació maratoniana de l'anguila capaç de migrar milers de quilòmetres fins a l'oceà, les plantes aromàtiques que els humans convertim en perfums per embellir-nos i les banyes que els surten cada hivern als cabirols mascles (i no per una qüestió d'infidelitat animal). De plantes i bèsties tracta el nou "Atles natural del Montserratí", un àlbum il·lustrat amb vocació didàctica i d'estima per l'entorn que publica Paper d'Estrassa, un segell d'Olesa de Montserrat amb quinze anys de trajectòria. "És el llibre que més ens han demanat en la història de l'editorial", explica el seu responsable, Quim Moreno.
Atles natural del Montserratí
Paper d'Estrassa
Diversos autors
20 euros / 44 pàgines
Natura, divulgació
"Hi hem estat treballant un any", recorda l'editor olesà, que va reunir un equip de professionals per tirar endavant una obra amb voluntat de singularitzar-se i diferenciar-se de la resta. "Hi ha molts llibres que parlen de Montserrat, científics, infantils, d'aprenentatges, .... nosaltres volíem fer-ne un que fos divertit i per a totes les edats", afegeix Moreno, que ha coordinat el grup format per Àlex Benítez, biòleg ambiental; Jordi Cerdeira, bioquímic; Biel Montoro, actor, naturalista i graduat en Humanitats; Joan Soler, geògraf; i la il·lustradora Inma Clemente.
El rigor científic i la divulgació es combinen en un llibre que "vol ser també un joc" -hi ha preguntes i respostes- i es va pensar per ser atractiu per a lectors de totes les edats. "D'aquesta manera, apropem el Montserratí a nens i a adults i també a les escoles", apunta Moreno: "trobar el to va ser el més difícil", navegant entre l'àlbum infantil i el llibre de natura convencional. Fins i tot, entre la voluntat dels especialistes de posar fins i tot els noms científics de les espècies animals i vegetals i el desig de l'editor de no elaborar un compendi de biologia. "Ens ha quedat un llibre al qual hi vas tornant", remata el fundador de Paper d'Estrassa, que va concebre el llibre des de la seva condició de pedagog.
El títol més sol·licitat
"Hem fet 28 llibres en 15 anys i l'Atles és el que més ens han demanat des de diferents llocs de Catalunya", explica Moreno d'un llibre que del qual en van fer una tirada de 1.300 exemplars dels quals en dos mesos ja n'han venut la meitat. Si cal, agafa el volant i els porta ell mateix, a Vic, a Ripoll, on calgui. "Fins ara, les nostres tirades eren d'un màxim de mil còpies", contextualitza l'editor. En la línia de "Descobrint Olesa i "Descobrint la història d'Olesa", l'Atles marca un punt d'inflexió cap a noves propostes del mateix estil. Moreno avança que hi ha altres ciutats que li han demanat productes semblants.
"Hem descobert animals que no sabíem ni que hi eren", indica Moreno, satisfet d'haver tingut la col·laboració de Capreolus, el Grup de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. En el llibre, hi ha la pertinent il·lustració de la llúdriga, un animal que en els darrers anys ha tornat al Llobregat i que exemplifica l'amplitud de mires d'un llibre que se submergeix en els diferents paisatges de Montserrat: el massís, el Llobregat, el bosc, els conreus. En cada àmbit, una explicació general, preguntes, reptes, històries breus i un catàleg d'espècies. Que ningú s'espanti, però al Montserratí hi habita la serp verda, un rèptil que pot arribar a fer dos metre de llargària. El ratpenat d'aigua que, de nit, atrapa insectes amb el peu mentre vola arran de riu. La preuada farigola de propietats medicinals. La insultant elegància del puput de bec llarg i cresta punk. I aquest senglar que tanta tendresa inspira en la mateixa mesura dels problemes que provoca als humans acostumats a envair-ho tot.
I molts més que hi haurien pogut entrar, però n'han quedat fora perquè "si no hauríem fet una enciclopèdia", remarca Moreno. Sis espècies de ratpenats, gripaus de punts, el dragó comú i el rosat, els papamosques, aranyes i escarabats, ... Així de riques són la flora i la fauna del massís i el seu entorn.
Reivindicació del Montserratí
El llibre és també una reivindicació d'un territori, el Montserratí. "No ho fem des d'un posicionament, diguem-ne, geopolític, sinó d'estima al territori", admet Moreno. La llista inclou 25 poblacions: de l'Anoia, Òdena, Castellolí, Piera, Hostalets de Pierola, Masquefa i el Bruc; del Bages, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat, Marganell, Castellfollit del Boix i Castellbell i el Vilar; del Vallès Occidental, Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell; del Baix Llobregat, Collbató, Martorell, Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires; de l'Alt Penedès, Sant Llorenç d'Hortons.
Com s'adverteix en una nota al marge del mapa a doble pàgina on es presenta la geografia administrativa del Montserratí, "els municipis que en formen part no estan del tot definits" i "segons el criteri, la llista pot ser més curta o més llarga". I, per no donar peu a interpretacions malintencionades, "hem preferit incloure-hi el màxim nombre de pobles possibles, sense voler deixar ningú al marge ni forçar cap pertinença".
A la venda des de Sant Jordi, el llibre està tenint força recorregut i, com apunta Moreno, "farem una presentació durant la Setmana del Llibre en Català", que tindrà lloc del 19 al 28 de setembre a Barcelona. Les xarxes són un altre dels trampolins des dels quals salten els llibres de Paper d'Estrassa, "sabem el públic al qual ens dirigim", afirma. "Com a editor, m'apassiona fer coses del nostre entorn, parlar d'històries que passen al nostre voltant". Com a sentència de la filosofia que mou el segell, Quim Moreno té clar que "no faré mai un llibre amb autors amb qui no pugui anar a dinar".
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