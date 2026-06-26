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Berga dona la paraula a les editorials independents
La tercera edició de la fira té lloc avui a la llibreria Sense Paraules amb presentacions i altres activitats obertes al públic
La llibreria Sense Paraules i el segell Edicions Xandri organitzen aquest dissabte (27 de juny) la 3a Fira d'Editorials Independents de Berga, que tindrà lloc a l'establiment del número 22 de la plaça Viladomat. L'únic acte que se celebrarà en un escenari diferent és el concert de Pla i David, que es podrà gaudir a les 13.30 h a la fira.
El certamen obrirà portes a les 10 h del matí sota les voltes i les voltes del sindicat, i de les 11 a les 13.30 h hi haurà diferents autors que signaran exemplars dels seus llibres.
La primera presentació literària es farà a les 12 h, moderada pel llibreter Carles Turat. En la trobada, oberta al públic, com la resta d'activitats, es parlarà dels llibres "Del Born al Plata", de Santiago Rusiñol, amb Mariona Bosch (Edicions del Cràter); i "Barcelona", de Prudenci Bertrana, amb Judit Pujol (Cap de Brot Edicions).
A les 14.15 h, es farà un dinar a la llibreria, obert a tothom amb reserva prèvia i inscripció per whatsapp al 672 262 522.
La jornada continuarà amb més signatures de llibres, de 17 a 20 h. A les 18 h, la Sense Paraules acollirà una presentació múltiple en l'acte "Una hora, sis llibres, mil històries". Moderada per Sebastià Bennasar, la taula comptarà amb Núria Bacardit ("Les orquídies del mal"), Oriol Molas ("Quatre cantons"), Laura Minguell ("Els àngels de Barcelona"), Jaume Albert Ollé ("Dues veritats i unes quantes mentides"), Violeida Sánchez ("Habitacions consecutives") i Xavier Villalvilla ("La vida que no te conté").
Una hora més tard, i per posar el punt final a la fira, es durà a terme la presentació de "Quatre veritats i una mentida" (Godall Edicions), de Kim Aeran, a càrrec de Matilde Martínez.
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