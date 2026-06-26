ART / ESCENA
Un festival per fer un món millor
L'Efímera arriba a la setzena edició amb el decreixement com a lema i el Forn de la Calç de Calders d'escenari
La lluita contra la degradació de la roureda de la font de les Tàpies ha mogut el certamen des de fa anys
La lluita contra la lenta, però inexorable degradació de la roureda de la Font de les Tàpies, un espai natural del terme de Calders proper a Navarcles i a Artés, mou un any més la celebració d'Efímera, el Festival internacional d'Art d'Acció, Ciència i Sostenibilitat, que comença aquest cap de setmana i es perllongarà fins a mitjans de juliol. "Els arbres estan tocats de mort, cauen a trossos, ara es tracta de donar vida al sotabosc per fer que els brots creixin i es facin arbres", explica Roser Oduber, directora del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, organitzador del certamen.
Efímera comença aquest dissabte amb un seguit d'activitats de 18 a 22 h, per a les quals no cal inscripció prèvia excepte si es vol prendre part en el sopar (15 euros, cacis.cat). "Hi haurà tres instal·lacions efímeres que es trauran després del cap de setmana, excepte si són fetes amb materials naturals, que romandran al lloc fins que es degradin", exposa Oduber. Els artistes responsables de les tres actuacions són Marc Sellarès, Alèxia Lleonart i el col·lectiu Santpedor Art i Creació, autors d'unes peces "que recuperen oficis antics com la cistellera i la llana". Així mateix, hi haurà tres performances de dansa amb el duet format per Goretti Ribas i Rubén Fortuny, Mireia Zantop i la gallega Zeltia Iglesias.
Posteriorment, es podrà gaudir amb el sopar i un concert d'Humana Sound System, el projecte de reggae i músiques del món de Natxo Tarrés i Roger Farré. La rapsoda Marta Coll i el violoncel·lista Xavi Ariza aproparan la poesia al públic, i Txema Rico clourà la vetllada amb una instal·lació lumínica a l'interior del forn de calç.
Efímera continuarà diumenge, de 10 a 13 h, amb una matinal pensada per a les famílies en les quals petits i grans podran participar en un recorregut per les instal·lacions i en uns tallers sobre natura.
Un insecte en el punt de mira
"El festival va començar fa setze anys a la colònia Jorba, després va passar per la font de les Tàpies i ara es fa entorn del centre", rememora Oduber, tot i que "a l'inici tenia un caràcter més veïnal i encara no portava el nom d'Efímera". L'artista i activista establerta a Calders apunta que "la filosofia sempre ha estat la recuperació de la roureda de les Tàpies, que s'està morint". En aquest sentit, "vam aconseguir que ara ja no es pugui aparcar sota la roureda", però lamenta que "l'any passat es va fer una cursa amb els cotxes passant per allà".
El combat, paradoxalment, és contra un altre element natural: l'insecte que s'està cruspint els arbres. "Es veu que hi ha dos tipus d'escarabats de la mateixa família, un dels quals està protegit i no es pot lluitar contra ell, però no està clar encara quin dels dos és el que està matant la roureda", comenta Oduber: "a més, tampoc hi ha cap depredador, cap ocell, que mati aquest escarabat". L'Ajuntament de Calders i la Diputació de Barcelona estan estudiant el cas, que afecta un espai emblemàtic de la comarca del Bages, lloc d'oci, esbarjo i gaudi de la natura de molts ciutadans des de fa anys.
Efímera té enguany el lema "L'art de decréixer" per tal de promoure la reflexió sobre un món més sostenible a partir de replantejar-se els models de producció i consum.
Dues jornades més a Artés i la Fàbrica Jorba
El festival es traslladarà el 8 de juliol a la tarda Artés, concretament al Centre Cultural Dos de Gener, amb la inauguració d'una exposició de fotografies al voltant dels quinze anys d'Efímera i la taula rodona "Un altre futur és possible", en la qual prendran part Natxo Tarrés (Projecte Irehom), Rosa Binimelis (Arran de Terra) i Imma Vives (Fundació La Plana), a més de representants del col·lectiu Moianès pel Decreixement.
La cloenda farà un altre salt en l'espai i tindrà lloc el cap de setmana dels dies 18 i 19 de juliol a la Fàbrica Jorba, amb un seguit d'accions performatives i instal·lacions. Les tres obres que s'hi podran veure han sortit de la convocatòria per a Artistes d'Art en Viu que l'organització va realitzar adreçada a creadores de dansa, performance i arts del cos.
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