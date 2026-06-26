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Els escenaris amb més encant per gaudir dels concerts a l'estiu a la Catalunya central

Espais amb història com el Castell de Sallent o el monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà acullen cicles de concerts i espectacles

El Castell de Sallent, un dels espais que es converteix en un escenari musical a l'estiu

El Castell de Sallent, un dels espais que es converteix en un escenari musical a l'estiu / CASTELL DE SALLENT

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Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

L’estiu és sinònim de festivals i cicles de música a l’aire lliure, però hi ha propostes que van més enllà de l’atractiu del cartell i situen l’escenari en espais patrimonials de gran valor històric i arquitectònic, on la música dialoga amb l’entorn. A la Catalunya central, aquesta fórmula s’ha consolidat gràcies a la riquesa patrimonial del territori. Esglésies romàniques, castells medievals, monestirs centenaris i altres indrets emblemàtics es transformen durant els mesos d’estiu en auditoris a cel obert que conviden a gaudir de la música.

Una de les cites destacades d’aquest estiu és el cicle de concerts al Castell de Sallent. El conjunt monumental, format per les restes del castell, la muralla i una església romànica, està situat en un entorn privilegiat, amb vistes panoràmiques del Pla de Bages. En aquest entorn singular, cada dissabte de juliol s’hi programen concerts de diversos estils. Entre els artistes convidats, hi ha Juriol, una de les bandes emergents del pop-rock català; Manu Guix, reconegut compositor i intèrpret de musicals, que oferirà un concert íntim de veu i piano; el WYC Quartet, amb una proposta de latin jazz que fusiona la tradició jazzística amb la força rítmica afro-llatina; i The River Troupe Gospel, el cor sallentí que serà l’encarregat de tancar el cicle.

Un altre espai patrimonial del territori que aposta per la música és el monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà. Cada diumenge al migdia, i fins al mes d’agost, el conjunt monàstic acollirà vermuts musicals amb propostes que abraçaran des de la música clàssica fins a sons elèctrics o d’arrel tradicional. La programació es completarà amb monòlegs teatralitzats, un recital de piano i un concert tribut a ABBA. També destaca la proposta Festivals Alta Segarra, una iniciativa que neix amb la voluntat d’apropar la música en directe a espais singulars del territori. La primera actuació tindrà lloc el 3 de juliol, a Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia, amb les cantants Cintia i Sandra Monfort com a protagonistes.

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Aquestes iniciatives no només ofereixen l’oportunitat de descobrir nous artistes, sinó que també conviden a redescobrir la història d’espais singulars del territori a través de la cultura.

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