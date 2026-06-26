Michael Jackson torna a sonar a tot el món amb 'Heal The World'
El 25 de juny de 2009 va morir injustament i ara els fans de tot el món han sortit a retre-li homenatge
Ahir va ser un gran dia per a moltes persones arreu del món. Diversos països van voler commemorar la mort del Rei del Pop. Michael Jackson fa 17 anys que ens va deixar i després de la pel·lícula que el seu nebot Jaafar Jackson, juntament amb altres intèrprets i personal tècnic han mostrat al món, el llegat del Rei del Pop ha tornat i amb més força.
Així doncs, ahir diversos països van decidir retre un homenatge a Michael, justament a l'hora de la seva mort: 14:26 h (hora de Califòrnia). Podem trobar vídeos inèdits amb centenars de persones, totes juntes per un únic i irrepetible artista.
Barcelona, 21 h, arc del Triomf
Durant la jornada es van cantar cançons de Michael Jackson, es van posar pancartes, espelmes i flors. A més, hi va haver animació per part dels fans. Alguns ballaven a l'escenari que just sota l'arc feia d'aquest esdeveniment un moment màgic. Van poder-se escoltar cançons com 'Human Nature', 'I'll be there', 'You are not alone', 'Bad', 'Thriller', 'Smooth Criminal', 'Man in the Mirror' i moltíssimes més.
Aquesta concentració va ajuntar centenars de persones sota un únic lema: homenatjar al Rei del Pop després de la seva tràgica mort el 25 de juny de 2009. Persones de totes les races, edats i províncies estaven reunides en un únic punt: l'arc del Triomf.
L'homenatge va tenir molts moments màgics amb l'escenari cada vegada més ple, tots els assistents amb samarreta blanca, espelmes, llanternes, imatges, pancartes, etc. Tots ens vam unir en un mateix lloc, moment i amb un mateix interès, commemorar a Michael i recordar que el seu llegat continua viu.
Després de les actuacions, es va procedir a fer un cercle amb totes les persones per fer un minut de silenci, a les 23:25 h, i just a l'hora en què va morir, 23:26 h es va començar a cantar 'Heal the World' (1991). Aquest moment va ser al·lucinant, mostrant com encara hi ha molts fans que gaudeixen no sols de la seva música i art del ball, sinó també d'una persona que volia transmetre al món uns missatges molt importants, sobre com nosaltres podem canviar el món, però tot comença per mirar-se al mirall.
'Heal the World'
Aquesta cançó va aparèixer a l'àlbum 'Dangerous' el 1992 i va ser el principi de tot el que ara veiem, un himne pacifista i humanitari. Michael apostava per un món més just i ple d'amor, cosa que, avui dia sembla difícil d'aconseguir. El seu missatge era la reflexió personal i col·lectiva. Així doncs, esperem que aquests missatges tornin amb força en un món que realment ho necessita.
Espanya i Michael Jackson
Altres punts del país van retre el mateix homenatge, estaven tots coordinats per aconseguir que aquest acte arribés arreu del món. Tarragona, Alacant, València, Madrid, Màlaga, Sevilla, Saragossa, Valladolid, Múrcia, La Corunya, Gran Canària, Burgos, Tenerife, etc.
La veritat és que va ser un moment que els fans de Michael Jackson no oblidaran i esperen i desitgen que el seu llegat no mori mai. I el més interessant, és que famílies senceres estaven allà per fer renéixer al Rei del Pop.
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