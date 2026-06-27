Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baralla a Sant Joan de VilatorradaAjuda a VeneçuelaAvinguda de l'EsportSílvia OrriolsIvan SànchezSíndria o meló?
instagramlinkedin

La llibreria Papasseit de Manresa s'omple en la presentació de la novel·la guanyadora de la sallentina Irene Rubio

L'escriptor navassenc Xavier Mas Craviotto ha conversat amb l'autora de "Seràs la vall", la novel·la guanyadora del Premi Documenta per a menors de 35 anys

Un moment de l’acte de presentació de la novel·la «Seràs la vall», a la llibreria Papasseit

Un moment de l’acte de presentació de la novel·la «Seràs la vall», a la llibreria Papasseit / MIREIA ARSO

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

La Llibreria Papasseit de Manresa ha acollit aquest dissabte la presentació de la novel·la Seràs la vall, amb la qual l’escriptora sallentina Irene Rubio va guanyar el Premi Documenta per a autors menors de 35 anys. En l’acte, que ha omplert la llibreria, l'autora ha conversat amb l’escriptor de Navàs Xavier Mas Craviotto, que va obtenir el mateix guardó l’any 2018.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
  2. Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
  3. Aliança Catalana s'instal·la a Berga a l'antic local de Casal Panxo
  4. Els cinc secrets de l’èxit del vespreig, un format que ja inclouen més de la meitat d’establiments d’oci
  5. La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble
  6. Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
  7. Vuit adults i un menor detinguts a Manresa per una revenja després d'una discussió a Sant Joan
  8. Commoció per la mort d'un exconcursant de 'La Voz' en un accident domèstic als 26 anys

La llibreria Papasseit de Manresa s'omple en la presentació de la novel·la guanyadora de la sallentina Irene Rubio

La llibreria Papasseit de Manresa s'omple en la presentació de la novel·la guanyadora de la sallentina Irene Rubio

La Seu de Manresa brilla entre centenars d’espelmes

La Seu de Manresa brilla entre centenars d’espelmes

Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe

Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe

Veneçuela eleva a 1.430 les persones mortes pels terratrèmols

Veneçuela eleva a 1.430 les persones mortes pels terratrèmols

El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa

El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa

‘The Bear’ s’acomiada amb remuntada final

‘The Bear’ s’acomiada amb remuntada final

L'home enverinat a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions

L'home enverinat a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions

El secret de Harvard per mantenir la ment àgil: Nabius, el superaliment que protegeix el cervell i millora la memòria

El secret de Harvard per mantenir la ment àgil: Nabius, el superaliment que protegeix el cervell i millora la memòria
Tracking Pixel Contents