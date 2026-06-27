La llibreria Papasseit de Manresa s'omple en la presentació de la novel·la guanyadora de la sallentina Irene Rubio
L'escriptor navassenc Xavier Mas Craviotto ha conversat amb l'autora de "Seràs la vall", la novel·la guanyadora del Premi Documenta per a menors de 35 anys
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Regió7
Manresa
La Llibreria Papasseit de Manresa ha acollit aquest dissabte la presentació de la novel·la Seràs la vall, amb la qual l’escriptora sallentina Irene Rubio va guanyar el Premi Documenta per a autors menors de 35 anys. En l’acte, que ha omplert la llibreria, l'autora ha conversat amb l’escriptor de Navàs Xavier Mas Craviotto, que va obtenir el mateix guardó l’any 2018.
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