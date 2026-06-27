La Seu de Manresa brilla entre centenars d’espelmes
La basílica manresana va obrir portes divendres al vespre en el marc de la "Nit de les Esglésies" de Catalonia Sacra per mostrar un interior il·luminat amb prop de 700 punts de llum que convidaven al recolliment i al silenci
Contemplar en silenci la Seu de Manresa únicament il·luminada per la llum de les espelmes. Aquesta era la proposta de la "Nit de les Esglésies", una iniciativa de les esglésies de la Xarxa de Catalonia Sacra, que aquest divendres al vespre va portar nombrosos visitants a la basílica per veure-la completament a les fosques, il·luminada per unes 700 espelmes, en una estampa única que va emocionar els assistents.
Poc abans que el temple obrís portes, a les nou del vespre, ja hi havia diverses persones esperant per viure per primer cop l'experiència. Mentrestant, a l'interior del temple, encara enllestien la col·locació de les espelmes en diferents racons de la basílica. "Portem gairebé una hora entre tots amb els preperatius", remarcava el rector de la Seu de Manresa, mossèn Jean Hakolimana, que explicava que era la primera vegada que la iniciativa es duia a terme a la basílica manresana.
En entrar a l'interior, els assistents van poder contemplar com les espelmes il·luminaven l'espai, generant una llum tènue i un ambient de recolliment que convidava al silenci. Un dels espais més espectaculars era el passadís central, inundat d'espelmes on la gent s'aturava a fer fotografies, així com l'altar. Algunes columnes també estaven encerclades amb punts de llum i entre els bancs es dibuixaven camins il·luminats per on els assistents es passejaven sense deixar de fer fotografies.
"Vinc molt sovint a la Seu i aquesta ocasió no me la podia perdre", comentava la Rosa, que freqüenta la basílica com a feligresa i considerava que aquesta iniciativa és una bona manera de convidar el jovent a venir al temple. Entre els que havien vingut expressament per a l'ocasió també hi havia Nasi Moncunill i la Montse Cardellach, de Manresa, que van entrar dels primers i comentaven que hauria calgut una mica més de foscor perquè l'efecte fos encara més bonic. Tot i això, a l'hora que hi van anar, el que més destacava eren els vitralls, que brillaven amb intensitat.
En aquest sentit, el mossèn explicava que una de les particularitats de la Seu és que, fins i tot de dia, "els vitralls canvien d'aspecte pel moviment del sol cada mitja hora". A mesura que es va anar fent fosc, la llum de les espelmes va anar guanyant protagonisme. "L'objectiu és convidar la gent a aquest silenci i a aquest moment de recolliment i introspecció", deia el mossèn.
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