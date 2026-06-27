‘The Bear’ s’acomiada amb remuntada final
La cinquena temporada del drama culinari, que arriba avui a Disney+, torna a la sèrie la seva ansietat més disfrutable, els millors tocs còmics i la capacitat emotiva que va demostrar en els millors temps.
Juan Manuel Freire
El 5 de maig passat s’estrenava per sorpresa un episodi frontissa de The Bear, una hora titulada Gary, en forma de flashback a principis del 2019, quan Richie (Ebon Moss-Bachrach) i el després difunt Mikey (Jon Bernthal) se’n van anar d’excursió per carretera fins a Gary (Indiana) per entregar a algú una misteriosa caixa de part del Jimmy (Oliver Platt), el soci de negocis de la família Berzatto.
Aquell episodi de The Bear resumia el que havia sigut la sèrie en les seves dues últimes temporades: apareixien llampecs d’emoció, però calia suportar dosis de laxitud narrativa. Si volem parlar de veritable sorpresa, hem de centrar-nos en els set primers episodis (el vuitè no ha sigut enviat a la premsa) d’una temporada final (Disney+, avui) en què el showrunner Christopher Storer i el seu equip aconsegueixen tornar el fenomen als seus dies de glòria.Aquell episodi de ‘The Bear’ resumia una mica el que havia sigut la sèrie en les seves dues últimes temporades: abans o després apareixien els llampecs d’emoció, però per a això calia suportar importants dosis de laxitud narrativa. Si volem parlar de veritable sorpresa, hem de passar de ‘Gary’ i el seu inesperat llançament i centrar-nos en els set primers episodis (el vuitè no ha sigut enviat a la premsa) d’una temporada final (Disney+, divendres, dia 26) en què, ara sí, el ‘showrunner’ Christopher Storer i el seu equip aconsegueixen tornar el fenomen als seus dies de glòria.
La temporada es desenvolupa durant un únic dia, una jornada intensa a The Bear, el restaurant amb aspiracions d’estrella Michelin nascut d’un decrèpit local dedicat a greixosos entrepans Italian beef. Chicago està sent castigada per pluges torrencials i l’edifici que allotja el restaurant cau a trossos. La xef Sydney (Ayo Edebiri) carrega una informació que no tots coneixen al local: Carmy (Jeremy Allen White) planeja deixar el negoci per emprendre un procés de reconstrucció que inclou deixar enrere les nocions més tòxiques de perfeccionisme i lideratge. Al Syd, ara cap de cuina, li toca liderar en el pitjor moment.La temporada es desenvolupa durant un únic dia, una jornada (especialment) intensa a The Bear, aquest restaurant amb aspiracions d’estrella Michelin nascut d’un decrèpit local dedicat a greixosos entrepans ‘Italian beef’. Chicago està sent fuetejada per pluges torrencials i l’edifici que allotja el restaurant cau literalment a trossos. La sempre patida xef Sydney (Ayo Edebiri) carrega, a més, amb una informació que no tots coneixen al local: Carmy (Jeremy Allen White) planeja deixar el negoci per emprendre un procés de reconstrucció que inclou deixar enrere les nocions més tòxiques de perfeccionisme i lideratge. A Syd, ara cap de cuina, li toca liderar en el pitjor moment.
Mentrestant, el tiet Jimmy, soci capitalista de l’aventura, s’ha cansat de perdre diners (ja van tres quartes parts de tot el que tenia) i vol vendre l’edifici que allotja The Bear "al primer que passi". Proposa "fer fora gent per deixar de perdre pasta". ¿Hem dit que és també el dia en què podria venir Star Man, o l’home que podria atorgar-los una estrella Michelin? Per si de cas no, ho diem.Mentrestant, el tiet Jimmy, soci capitalista de l’aventura, s’ha cansat de perdre diners (ja van tres quartes parts de tot el que tenia) i vol vendre l’edifici que allotja The Bear "al primer que passi". Proposa "fer fora gent per deixar de dinyar pasta". ¿Hem dit que és també el dia en què podria venir Star Man, o l’home que podria atorgar-los una estrella Michelin? Per si de cas no, ho diem.
En certa manera, és com si Storer hagués llegit tots els peròs que tant la crítica com el públic han posat a la recta recent de la sèrie i s’hagués entossudit a corregir cada problema. Quan havia deixat de tenir sentit que The Bear competís en els Emmy com a sèrie de comèdia, torna l’humor inspirat: les grans aportacions de Richie, de la seva obsessió per maximitzar aquest impossible esquema multicapes que proposa com a pla mestre.En certa manera, és com si Storer hagués llegit tots els peròs que crítica i també públic han posat a la recta recent de la sèrie i s’hagués entossudit a corregir cada problema. Quan havia deixat de tenir qualsevol sentit que ‘The Bear’ competís en els Emmy com a sèrie de comèdia, torna l’humor inspirat: per exemple, les moltes grans aportacions de Richie, de la seva obsessió per maximitzar (en lloc d’estabilitzar) a aquest impossible esquema multicapes (‘El camino hacia el éxito’) que proposa com a pla mestre.
Defensa de la camaraderia
Els episodis deixen de ser massa llargs i torna la tensió que abans ens va atraure i fins i tot ens va arribar a espantar. El sisè i el setè, en concret, són els més semblants a un atac de pànic. Però el més important és que The Bear torna a sentir-se sincera i catàrtica en el pla emocional. Aquí es repeteix l’esgarrifança amb aquesta breu imatge de Mikey mentre sonava Let down de Radiohead al final de la primera temporada. Storer sembla voler remarcar que aquesta no és una sèrie de cuina, sinó, sobretot, de família: la que et toca i la que tries. El nou lideratge de Sydney condueix cap a una defensa total de la camaraderia. "No escolto el món. Escolto el meu equip", diu una cap que lluita per no parlar per sobre dels altres. The Bear es referma com a emotiva lliçó de treball en equip i de vida.Els episodis deixen de ser massa llargs i torna la tensió que abans ens va atraure i fins i tot ens va arribar a espantar. El sisè i el setè, en concret, són els més semblants a un atac de pànic. Però potser el més important és que ‘The Bear’ torna a sentir-se sincera i catàrtica en el pla emocional. ¿Aquell esgarrifança amb aquesta breu imatge de Mikey mentre sonava ‘Let down’ de Radiohead al final de la primera temporada? Aquí es repeteix en diverses ocasions. Storer sembla voler remarcar que aquesta no és una sèrie de cuina, sinó, sobretot, de família: la que et toca i la que tries. El nou lideratge de Sydney condueix cap a una defensa total de la camaraderia. "No escolto el món. Sento el meu equip", diu una cap que lluita per no parlar per sobre dels altres. ‘The Bear’ es referma com a emotiva lliçó no només de treball en equip, sinó de vida, de com funcionar al món.
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