Estamariu es converteix en epicentre de Bach amb una residència artística de joves músics
La Fundació Planes Corts i el Festival Bachcelona impulsen una estada amb participants d'una dotzena de països que culminarà amb el concert inaugural del certamen a L'Auditori de Barcelona
Estamariu acollirà del 3 al 7 de juliol una residència artística internacional dedicada a l'obra de Johann Sebastian Bach que reunirà 37 joves músics i cantants procedents d'una dotzena de països. La iniciativa és fruit de la col·laboració entre la Fundació Planes Corts i la Bachcelona Akademie, que han convertit aquest petit municipi de l'Alt Urgell en l'espai de preparació del concert inaugural del Festival Bachcelona, previst per al 7 de juliol a L'Auditori de Barcelona.
La Fundació Planes Corts assumirà les despeses d'allotjament i manutenció dels participants, una aportació d'uns 15.000 euros que s'emmarca en la voluntat de promoure l'accés a la cultura i reforçar els vincles comunitaris al territori. Per la seva banda, el festival aposta per oferir als joves intèrprets un entorn allunyat de les grans ciutats que afavoreixi la concentració i el treball creatiu.
Durant cinc dies, els participants prepararan el repertori sota la direcció de Lluís Vilamajor, una de les figures de referència en la interpretació de música antiga i especialista en Bach. També rebran el mestratge de diversos professors de prestigi internacional, entre els quals la fagotista holandesa Marit Darlang, la violoncel·lista alemanya Hannah Freienstein, el trompetista britànic Neil Brough, la soprano francesa Maëlys Robinne i la mezzosoprano suïssa Lara Morger.
Una de les singularitats de la residència és que els assajos seran oberts al públic tant a l'Espai Joan Planes com a l'església romànica de Sant Vicenç d'Estamariu. A més, el 6 de juliol a les tres de la tarda aquest temple acollirà una sessió dedicada a les cantates de Bach amb la participació d'una vintena de cantaires de la Coral Signum, Encoratjades i el Cor de Cambra Caterva, les tres formacions de la Seu d'Urgell.
Els directors d'aquestes corals han destacat l'oportunitat que representa compartir experiència amb els integrants de la Bachcelona Akademie. Quim Manyós, director de la Coral Signum, ha remarcat la qualitat artística de Lluís Vilamajor i ha assegurat que serà una experiència de la qual "tothom ha d'aprendre molt". Per la seva banda, Andrea Mercadal, directora d'Encoratjades, ha subratllat que, malgrat que la seva coral interpreta habitualment música moderna, participar en aquest projecte els permetrà descobrir un repertori diferent. Amàlia Sanz, directora del Cor de Cambra Caterva, considera que és "una gran oportunitat" per als cantaires de la comarca.
La Bachcelona Akademie va néixer l'any 2022 coincidint amb el desè aniversari del Festival Bachcelona amb l'objectiu d'oferir una experiència d'alt nivell a joves músics recentment graduats. Els 37 participants d'enguany, 19 homes i 18 dones, han estat seleccionats després d'un exigent procés que ha inclòs la valoració del currículum, l'enviament d'una gravació d'una ària de Bach i audicions presencials a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
La convocatòria ha atret joves de Catalunya, de diversos punts de l'Estat i de països com França, Alemanya, Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Suïssa, els Països Baixos, Ucraïna, Austràlia, Mèxic i els Estats Units, consolidant el projecte com una proposta de projecció internacional que, aquest estiu, tindrà Estamariu com a centre neuràlgic.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
- Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe