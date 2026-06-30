El director i guionista Àlex Duck estrena el seu primer llargmetratge aquest dimecres a Sant Fruitós
El fruitosenc presentarà en doble sessió "El río que somos", al Teatre Casal Cultural de la població bagenca
El 2021 va guanyar el Premi Plácido dels Lacetània de les Arts i la Cultura amb el curt "Sophia"
Regio7
El jove director i guionista santfruitosenc Àlex Duck (Manresa, 1991) presentarà aquest dimecres el seu primer llargmetratge, El río que somos, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós, en el marc dels actes de la Festa Major d’Estiu. Es farà una doble sessió, a les 18 h i a les 20 h. Les entrades es podran adquirir directament a taquilla al preu de 10 euros.
El río que somos és un drama de ficció rodat a Astúries i protagonitzat per Marga Arnau i Maykol Hernández. La pel·lícula aborda temes com la mort i l’amistat a través de la història de Luz, una escriptora de renom internacional que viatja fins al lloc on conserva l’últim record del seu pare i on haurà d’afrontar la mort de l’única manera que sap.
L’Ajuntament ha col·laborat en la producció d’aquest film on el municipi de Sant Fruitós de Bages hi és representat en els diàlegs entre els diferents personatges i també s’explica la Festa de l’Arròs, la celebració més emblemàtica del municipi.
Després de l’estrena a Sant Fruitós de Bages, la pel·lícula iniciarà noves projeccions a Las Palmas, Tenerife i Astúries. Alex Duck va guanyar el 2021 el Premi Plácido a la projecció cinematogràfica que convoca CineClub Manresa en els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura
El director
Sota el nom artístic d’Alex Duck s’amaga un fruitosenc que va néixer a Manresa. El seu nom real és Alex Rivera Fernández i va estudiar cinema a l’Institut de Cine de Las Palmas de Gran Canària. Format en guió, direcció i interpretació, però també s’ha interessat per d’altres camps, com la direcció artística, la producció o l’ajudantia. La seva trajectòria cinematogràfica l’ha desenvolupat a Gran Canària, on ha rodat a diferents curts: Cómo decir hola a tu nueva vecina (2018), finalista Fibabc; Cogiendo polvo (2018), guanyador Notodofilmfest 2019; Juanito (2020), finalista Notodofilmfest 2020; El 2021, el fruitosenc va guanyar el Premi Plácido a la projecció cinematogràfica que convoca CineClub Manresa en els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura amb Sophia.
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