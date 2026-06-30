El Festival de Música Antiga dels Pirineus viatja a 12 poblacions de la Catalunya central
La producció pròpia "Petites joies de la catedral de Barcelona" obrirà la 15a edició a la Seu d'Urgell, el 3 de juliol
El certamen programa 49 concerts en 36 municipis del Pirineu i el Prepirineu, amb Gli Incogniti com a cap de cartelll
Nico Tomás /ACN/ Regio7
El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) programarà fins a 49 concerts de 23 grups en 36 municipis del Pirineu i el Prepirineu català, el Principat d'Andorra i la Catalunya del Nord entre els dies 3 de juliol i el 23 d'agost. La 15a edició del certamen torna a buscar l'equilibri entre grans noms internacionals i el talent català, que ocupa almenys la meitat de la programació. Enguany, el concert d'obertura serà Petites joies de la catedral de Barcelona, una producció pròpia amb peces inèdites, que tindrà lloc a la catedral de la Seu d'Urgell el 3 de juliol. També destaca l'agrupació Gli Incogniti, amb la violinista francesa Amandine Beyer, acompanyada de Manuel Granatiero, Baldomero Barciela i Anna Fontana. Actuaran el 19 d'agost al seminari de la Seu i el 20 al claustre de Sant Francesc de Berga.
De les comarques centrals, 12 poblacions acolliran concerts del festival. A més de la Seu d'Urgell i Berga, Montferrer i Castellbó, Organyà, Coll de Nargó, Estamariu, Alàs i Cerc, Ger, Puigcerdà, Llívia, Bagà i Riner.
En aquesta edició també actuaran, entre d'altres, el Cor de Cambra de Granollers, Bachcelona Consort, José Hernández Pastor, Adrián Linares i Juan de la Rubia, La Spagna, Das Kolorit o Ghalia Benali i Romina Lischka.
Pel que fa al concert d'obertura, el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, ha explicat que Petites joies de la catedral de Barcelona és un "popurri" de peces inèdites de la catedral i de Santa Maria del Mar, d'autors catalans o residents a Catalunya. Per al concert s'ha constituït el grup Ensemble Barcelona Comtal, format per la soprano Marta Esteban, els violins Marieta Gil i Ignacio Ramal, el violoncel Guillermo Turina i la clavicèmbal Eva del Campo.
Activitats gratuïtes
Com cada any, el Festival va més enllà dels concerts i proposa un ampli ventall d’activitats vinculades al patrimoni i al territori. La programació inclou més de 40 activitats gratuïtes amb l’entrada al concert, com ara visites guiades, itineraris patrimonials i accessos a museus. També es podrà gaudir de 6 Concerts amb Gust, una proposta que ofereix una degustació de productes de proximitat en acabar les actuacions.
En paral·lel, aquest any també se celebrarà el FeMAP Social, un programa que busca acostar la música als col·lectius més vulnerables o amb més dificultats a l'hora d'accedir a la cultura. S'han programat 24 petits concerts a centres residencials, de persones amb Alzheimer i amb problemes de salut mental. Hi actuaran el duet format per la soprano Anaïs Oliveras i el tiorba Rafael Bonavita, i el format per la soprano Saioa Goñi i el tiorba i guitarra Guillermo Reyes.
Així mateix, el Festival torna a programar El primer Rèquiem de Montserrat, la producció pròpia que va inaugurar l’edició anterior, interpretada per l’Ensemble Joan March.
Augment de les aportacions públiques
Enguany, el FeMAP compta amb un pressupost aproximat de mig milió d'euros. L'aportació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha augmentat el 10% després d'anys congelada, mentre la de la Generalitat preveu un increment del 30%, contemplant els tres exercicis sense pressupostos aprovats.
El director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Xavier Cester, ha remarcat que es tracta d'una iniciativa artísticament "de primer nivell", que també ajuda a la recuperació de patrimoni -com en el cas de Petites joies de la catedral de Barcelona' i que ajuda a "escampar la cultura" de forma territorial. També ha valorat la part social, perquè "la música té molt a dir, a jugar a l'hora de cohesionar col·lectiu que de vegades no tenen les millors opcions".
Relleu a la direcció
Durant la roda de premsa, Dutrèn també ha anunciat un relleu progressiu al capdavant de la direcció artística del festival, que en dos anys passarà a recaure en Alfons Pérez. "Després de 15 anys, era el moment de començar a pensar en un relleu, progressiu, que ningú no noti", ha afirmat. Ha garantit que es manté tot l'equip estructural i "no hi haurà cap mena de diferència en la gestió".
Entrades i Packs Turístics
Les entrades anticipades ja estan disponibles. El preu de l'entrada general és de 17€ (20€ a taquilla els dies dels concerts), les reduïdes costen 14€ (17€ a taquilla) i les infantils tenen un preu de 2€ (per a nens i nenes de 4 a 14 anys). Els col·lectius que disposen de descompte i poden optar a la tarifa reduïda són diversos; per exemple, els amics del FeMAP, famílies monoparentals o nombroses, joves entre 15 i 25 anys i persones majors de 65 anys.
El Festival manté l’oferta dels Packs Turístics, una opció que permet adquirir en una sola reserva l’entrada al concert i l’allotjament. Una fórmula que facilita l’estada al públic visitant i ofereix una experiència completa al Pirineu. Per a més informació, www.femap.cat
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