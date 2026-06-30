Música
L’Escriny difondrà el patrimoni coral català en dos concerts a Viena
La coral santpedorenca, dirigida per Marc Reguant, clourà el curs amb un repertori que abraça els dos darrers segles amb obres de compositors consagrats, autors prolífics i creadors emergents
L’Escriny, consolidada com una de les formacions corals de referència de la Catalunya Central, posarà punt final a la temporada 2025-2026 amb una gira musical a Viena, on oferirà dos concerts els dies 3 i 4 de juliol. La formació santpedorenca, dirigida per Marc Reguant, presentarà El Mirador, un programa que vol acostar al públic austríac una mostra representativa de la música coral catalana dels darrers dos segles.
El repertori que la Coral Escriny portarà a Viena abraçada obres de compositors consagrats, autors prolífics i creadors emergents, a partir d’una composició musical d’uns 20 minuts, de Josep Vila i Casañas, titulada precisament El mirador i que es basa en una trentena de melodies tradicionals dels Països Catalans.
Més enllà d’aquest tronc central, el concert reuneix obres de Pau Casals, Enric Morera, Eduard Toldrà, Manuel Oltra, Albert Guinovart, Anna Campmany i Josep Ollé, oferint un recorregut per diferents estètiques i generacions de compositors que evidencien la riquesa del patrimoni coral català, amb la seva evolució i actual vitalitat. Marc Reguant destaca que «tenim un tresor, també en el repertori coral que s’està escrivint actualment». Els més de seixanta cantaires que actualment integren la coral estaran acompanyats al piano per Mònica Ramírez.
El paper de Montserrat Vilar
Els concerts a Viena s’han gestat amb motiu d’un intercanvi amb el cor vienès Gemischter Satz, que ha impulsat l’avinyonenca Montserrat Vilar, fundadora dels Tallers Musicals d’Avinyó i que resideix a la capital austríaca des del 1999, on va formar-se en pedagogia musical i treballa com a professora. Aquests dues cites tindran lloc divendres 3 de juliol a la Baptistengemeinde Mollardgasse, una església evangèlica baptista, i dissabte 4 de juliol a la Kirchenschiff, un innovador projecte de la Caritas que ha obert l’església al barri. En aquest darrer cas, la Coral Escriny compartirà escenari amb el cor Gemischter Satz. Més enllà de les actuacions, el viatge permetrà compartir experiències amb els cantaires austríacs i reforçar els vincles culturals entre les dues formacions.
Abans d’emprendre el viatge, la Coral Escriny va estrenar justament aquest programa en el concert de cloenda de la temporada a casa, celebrat el passat 21 de juny a l’auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor. La proposta va omplir totes les localitats del recinte.
Una temporada intensa
La Coral Escriny, fundada el 1968 a Santpedor, va iniciar aquesta temporada amb la participació en el Correllengua de Santpedor, en una cantada conjunta amb les altres dues formacions corals del municipi a la plaça Gran. Des d’aleshores, el cor, que des del 2009 és dirigit per Marc Reguant, ha desenvolupat una programació marcada per la diversitat de projectes. Destaquen els concerts de Nadal, que van incloure una actuació als Dipòsits Vells abans dels les dues tradicionals cites a Santpedor.
En el segon trimestre, es van fer diverses col·laboracions amb el músic Manel Camp, inclosa la participació en el concert commemoratiu del recital que Lluís Llach va oferir a Barcelona el gener del 1976. Aquest projecte, a més, serà el concert d’obertura de la propera Fira Mediterrània, al teatre Kursaal de Manresa el proper 9 d’octubre (amb sessions a les 17 i a les 20 h) i, com a mínim, també es farà el 23 de gener del 2027 a Girona.
D’altra banda, la coral santpedorenca també va participar en la gira de Setmana Santa de l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d’Isabel Rubio, amb l’espectacle Una passió de cinema. Ara, com a cloenda del curs, afronta els dos concerts a Viena, on compartirà amb el públic austríac una mostra de la música coral catalana contemporània.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes