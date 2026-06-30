Les segones oportunitats tenen premi entre els participants del concurs de relats breus de Regió7
L’acte de lliurament dels premis reuneix els deu autors finalistes d’entre un centenar d’obres presentades en la catorzena edició
Durant la trobada, s'ha inaugurat l’exposició d'il·lustracions creades per joves artistes de la Catalunya central i inspirades en cadascuna de les obres
Un heroi que apareix entre la multitud, una parella que es dona una nova oportunitat, la reconstrucció després de la guerra o la fragilitat humana són alguns dels punts de partida dels deu relats finalistes del Concurs de Relats Breus de Regió7. Els seus autors s'han reunit aquesta tarda a l’Espai Jove Joan Amades de Manresa durant l’acte de lliurament dels premis i la inauguració de l’exposició que proposa un diàleg els relats i les il·lustracions creades per joves artistes de la Catalunya central, inspirades en cadascuna de les obres.
En aquesta catorzena edició, el concurs girava entorn de les segones oportunitats, una temàtica que va despertar un gran interès entre els lectors amb unes 97 obres rebudes. "És una xifra que demostra les ganes d’escriure dels lectors del diari", ha destacat Pau Brunet, responsable de l’edició digital de Regió7 i conductor de l’acte. La cerimònia també ha comptat amb la presència de la gerent de Regió7, Sandra Espinal, i de la regidora d’Infància i Joventut de Manresa, Isabel Sánchez, que ha celebrat l’elevada participació en el concurs.
"He escrit narracions i contes breus, però no m’havia presentat mai a cap concurs", explicava Montserrat Caus Potroñ, guanyadora del primer premi, dotat amb 200 euros, amb el relat titulat Sentència. Un relat que capgira la llegenda de Sant Jordi amb un text en forma de resolució judicial que aborda l’abús de poder, l’empoderament femení i la violència, alhora que ret homenatge als llibres i a la cultura. "El repte era dir molt en poc espai i vaig pensar que el format de sentència em permetia anar introduint diferents temes", explicava la bibliotecària, que treballa a la capital del Bages des de fa 36 anys.
A més de la manresana, el jurat d’aquesta 14a edició també ha premiat Martí Garcia Cruells amb el segon guardó, dotat amb 150 euros, pel relat El Collaret, una narració que aborda la reconstrucció després de la guerra. "Vaig escriure el relat després de veure les notícies sobre l’última guerra a l’Orient Mitjà", explicava l’autor, que va intentar canalitzar la frustració que li provocaven aquelles imatges a través de l’escriptura. Garcia assegurava que aquest reconeixement l’anima a presentar-se a més certàmens literaris.
Durant l’acte també s'ha lliurat el tercer guardó, dotat amb 100 euros, a Xevi Olivé Ramon pel relat La carta, una història sobre la conversa entre una mare i una filla, marcada per una carta inesperada. "Em va costar molt explicar una història amb només 1.500 caràcters. En el conte, el lector ha d’imaginar més enllà del que hi ha escrit", explicava l’autor mentre contemplava la il·lustració inspirada en el seu text: un capvespre que convida a pensar en el pas del temps. La il·lustradora, Berta Álvarez, explicava que havia volgut ser fidel a l’emoció que transmet el conte: "He intentat reflectir la soledat de la mare i aquesta carta que queda abandonada, gairebé oblidada, igual que el seu record".
L’exposició és un diàleg entre els textos literaris i les il·lustracions inspirades en els contes. La resta de parelles finalistes les formen Roger Prat i Martí Valiente, Jordi Medina i Míriam Piedra, Jordi Hernández i Núria Herrera, Susana Martínez i Martí Valiente, Fina Yedra i Helena Barón, Laura Martínez i Míriam Piedra, i Laura García i Berta Álvarez.
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