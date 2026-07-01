Mor als 74 anys Victor Willis, el policia de Village People
El vocalista principal del grup era coautor d'èxits com 'YMCA' i 'In the Navy'
EFE
Victor Willis, el vocalista principal del grup Village People i coautor d'èxits com 'YMCA' i 'In the Navy', ha mort als 74 anys després d'una "malaltia curta però agressiva". Així ho ha anunciat aquest dimecres la formació a la seva pàgina oficial de Facebook, on ha expressat la seva "profunda tristesa" pel traspass del cantant, ahir, dimarts.
El cantant, que avui hauria complert 75 anys, interpretava el personatge del policia dins del grup, creat el 1977 i en què cadascun dels seus membres adoptava un rol diferent: un cowboy, un militar, un motorista, un obrer i un indi.
Willis va ser el primer a incorporar-se a Village People, un projecte del productor Jacques Morali, que el va convèncer amb una frase: "Tinc quatre cançons. Ara mateix no et puc pagar gaire, però si acceptes, et convertiré en una estrella", segons recull la pàgina web del grup.
Del cor de l'església a la fama
Nascut a Texas el 1951 i fill d'un predicador, Willis va començar a cantar al cor de l'església del seu pare i es va formar a Nova York, on va participar en obres de teatre i musicals.
Precisament va ser descobert mentre actuava al musical 'The Wiz' per l'arranjador Horace Ott, que va ser qui va suggerir el seu nom a Morali.
Aquelles quatre primeres cançons —'San Francisco (You've Got Me)', 'In Hollywood (Everyone's a Star)', 'Fire Island' i 'Village People'— van ser enregistrades per Willis amb cors professionals i es van publicar el 1977 dins l'àlbum 'Village People'.
L'èxit va ser enorme i va motivar la creació d'un grup que acompanyés Willis. Mark Mussler (l'obrer), David Forrest (el cowboy), Lee Mouton (el motorista) i Peter Whitehead (sense un personatge definit) van ser escollits a correcuita per formar la primera alineació.
Després d'una primera actuació en un programa de televisió es va publicar un anunci per substituir aquells primers integrants. El text deia simplement: "Es busquen homes molt masculins per a un grup de música disco de fama mundial. Han de saber ballar i portar bigoti".
Així, s'hi van incorporar Randy Jones (cowboy), Glenn Hughes (motorista) i David Hodo (obrer). I més endavant s'hi afegirien Felipe Rose (indi) i Alex Briley (militar).
Carrera en solitari
Willis va romandre poc més de dos anys al grup, període durant el qual va coescriure èxits mundials com 'YMCA', 'In the Navy', 'Macho Man' i 'Go West'.
A finals del 1979 va decidir iniciar una carrera en solitari que no va tenir gaire repercussió i el 2017 va tornar a Village People com a cantant principal.
La banda ha venut més de 100 milions de discos a tot el món i continua gaudint d'un gran èxit. El 2025, Village People va actuar en els actes d'investidura de Donald Trump com a president dels Estats Units.
Willis, que durant anys va tenir greus problemes amb les drogues, va estar casat entre el 1978 i el 1982 amb l'actriu Phylicia Ayers-Allen, molt popular als anys vuitanta pel seu paper de Clair Huxtable a 'El show de Bill Cosby', i el 2007 es va casar amb l'advocada Karen Huff.
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