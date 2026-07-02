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Artés, Avinyó i Gironella planten el TEST

Entre divendres i dissabte es podran veure a Artés i Avinyó 14 microespectacles de teatre, dansa, música, circ, tragicomèdia i clown

Aquesta onzena edició del festival clourà el divendres 10 de juliol a Gironella

Cia. Amaruá. &quot;L'home orquestra&quot;

Cia. Amaruá. "L'home orquestra" / Festival TEST / Arxiu particular

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Teatre de text, dansa contemporània, música, circ, tragicomèdia i clown: l'onzena edició del festival TEST arriba a la Catalunya central. El festival s'inaugurarà aquest divendres a la plaça Vella d'Artés (19:30 h), continuarà dissabte al Centre Cívic Cal Tutó d'Avinyó i clourà el divendres 10 de juliol al nucli històric de Gironella.

Enguany, el TEST proposa 14 actuacions d'una durada aproximada d'entre 10 i 30 minuts i, la gran majoria, aptes per a tots els públics. A Artés se'n podran veure 7; a Avinyó, les 7 restants i, a Gironella, per aquells qui encara no hagin tingut l'oportunitat de veure-les, se'n repetiran 5. La dansa contemporània d'Olga Lladó Valls a Fangar la memòria, l'humor musical de Cia. Amaruà a L'home orquestra o Ferran Vilajosana fent de clown a Appassionata són algunes de les obres més destacades d'aquesta onzena edició.

Familiar i de proximitat, el TEST és també un festival que vol ser accessible a tothom: el preu és de 5 euros la jornada. Manté, també, dues tradicions que a l'edició anterior van ser un èxit: el sopar popular (cada dia a les 21 h) i la instal·lació prèvia de nou testos gegants en racons dels tres municipis.

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Però això no és tot. Més enllà de la inauguració d'estiu, el TEST reviurà a la tardor. Entre els mesos d'octubre i desembre se celebrarà el TEST en Xarxa amb l'objectiu de programar alguns dels espectacles vistos al juliol en altres pobles de la Catalunya Central i, així, descentralitzar la cultura i donar suport a la creació contemporània.

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