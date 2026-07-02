L'Ex Abrupto sonarà en femení a Moià
Aquest divendres torna al moianès l’onzena edició del festival experimental de creacions contemporànies, amb Santiago Sierra i Monika Rikići com a caps de cartell
El certamen proposa un "Sónar" en clau femenina amb Fernanda Alemán, Kendra, Lux Lisbon, Gatasanta i Imox, algunes provinents del festival barceloní
Irreverent com sempre, el festival Ex Abrupto torna aquest divendres a Moià "més madur, consolidat amb un punt d’elegància" diu Nerea Campo, membre de l’organització. El festival arriba enguany a la seva onzena edició proposant un "Sónar femení" i amb una vintena d’instal·lacions artístiques, tretze propostes d’art sonor i performatiu, un espai gastronòmic i el mercat d’autoedició i els tatuatges gratuïts, ja dos clàssics del festival. Igualment —i també com cada any— alguns dels veïns del Carrer Sant Sebastià obriran les seves cases per a ser-ne l’escenari.
La instal·lació immersiva Bosc sintètic de l’estudi Eyesberg inaugurarà el festival aquest divendres (20 h) a l’antiga fàbrica tèxtil Les Faixes, actualment en fase de rehabilitació per convertir-se en el futur centre cultural de la localitat. Això no obstant, aquesta no és la primera proposta artística del festival d’enguany.
A partir d’aquest dijous (19 h) es podrà veure l’exposició Caure del cavall, l’única acció col·lectiva del festival i que, a més, servirà per inaugurar La Màneg”, el nou espai expositiu de Moià. La mostra combina les propostes de la Paula Artés, que duu una sèrie de fotografies pixelades de personatges públics a la llotja del Santiago Bernabéu "amb l’objectiu de recordar que el futbol també és un espai de poder i de negoci", explica Campo; la Maria Alcaide, que porta un vídeo sobre el símbol folklòric (i colonial) del cavall andalús; la Natàlia Domínguez, amb una peça escultòrica que simbolitza un paracaigudes atrapat, i la proposta de la Irene Molina la qual, a partir d’un vídeo, "fa una crítica a les formes de control digital i biomètric", afegeix Campo.
En aquesta direcció, Irma Marco proposa Keep Scrolling, una obra sobre l’addicció a les xarxes, i, amb un vessant més polític, el festival projectarà el curt de Samira Badran Memory of the Land com a denúncia de l’ocupació israeliana de Palestina. "Volem que l’art ens parli del present", assegura Campo; però també del passat.
Continuant amb la revisió històrica que el 2025 va dur el festival a jugar a futbol amb un cap de Franco, enguany "el tornem a tenir per aquí", continua. Així, María Rosa Aránega presenta Escarnir, una obra "sobre la vergonya com a mètode de control sobre les dones", explica Campo, que es basa en un article publicat per Elvira Permanyer i Sert sobre la violència exercida a les dones durant el franquisme. Paral·lelament, Permanyer participa en una segona instal·lació, O tots o ningú que qüestiona l’herència franquista. "Fins al 1978, a l’església de Moià, hi havia penjada una placa que rememorava els noms dels caiguts del bàndol franquista al poble durant la Guerra Civil", diu l'organitzadora, "fins que algú la va vandalitzar i la van retirar". O tots o ningú recupera, al museu de Moià, la placa encara vandalitzada i embolicada (tal com la van guardar) i mostra, en canvi, els noms dels caiguts del bàndol republicà. L’exposició serveix com a pretext per a fer una instància a l’ajuntament "i demanar que tregui els símbols franquistes que encara hi ha a Moià", afegeix.
Una reivindicació política que també es fa present en una de les principals mostres del festival: Los encargados de Santiago Sierra. Referent de l’art conceptual actual i "representant d’Espanya a totes les biennals", diu Campo, se'n projectarà en gran pantalla una performance que l’artista va fer el 2013 a Madrid: tot de Mercedes negres amb retrats en gran format dels presidents de la democràcia espanyola. Cap per avall.
Completament diferent és la instal·lació de Monika Rikić Psychoflage: vint escultures inflables psicodèliques que permeten a l’espectador entrar en un estat de meditació. Una obra contemplativa que ve directa del Sónar; festival on van actuar, també, algunes de les artistes més destacades del plat principal del festival: la música electrònica.
A l’escenari del Torrent del Mal i a partir de les 20:30 h d’aquest dissabte, es viurà un "Sónar" en clau femenina: Fernanda Alemán (20:30 h) i Kendra (21:45 h), "amb una proposta molt performativa", actuaran en directe; les seguiran Lux Lisbon (23 h), Gatasanta (0:30 h) i Imox (2 h), que tancarà el festival. Cinc artistes que faran sonar "electrònica d’alt nivell", assegura Campo, des d’una perspectiva femenina i dissident "i que escapa la masculinitat del món de l’electrònica", continua. D’un manera similar, Isabel Archs a Cold border (dissabte, 16:30 h) utilitza aquest gènere musical per a confrontar la mort dels pacients que va assistir durant l’etapa de la pandèmia. Una nova mirada cap a aquest gènere musical que també ressona a l’Ex Abrupto Canalla, la proposta infantil del festival. “Tenim un taller de música electrònica per als infants que acabarà en concert”, explica Campo, i que escapi del tòpic que, per als infants, "cartolina i retoladors".
Campo creu que l’edició d’enguany serà tot un èxit: "esperem més de vuit mil assistents". A l’entrada dels recintes es farà un control d’aforament, però "com que el festival és tot el poble" i les obres i actuacions tenen lloc simultàniament, s’espera que la gent es reparteixi. "Tenim molts artistes i volem que aquesta cultura de marges sigui accessible a tothom", diu. Per això, l’Ex Abrupto és gratuït. "I volem que continuï sent així".
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