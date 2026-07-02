Lux Tour
Rosalía presenta l’avanç d’una nova cançó en el seu concert de Los Angeles
La cantant ha sorprès els seus fans cantant un petit avanç d’una col·laboració amb un artista masculí
Laura Nuel
Entre els confessionaris amb famosos i les espectaculars posades en escena, Rosalía està tenint un gran èxit i impacte mediàtic amb el seu ‘Lux Tour’. Ahir a la nit, la cantant va fer el seu segon concert en el Kia Forum de Los Angeles i va sorprendre el seu públic en presentar un avanç d’una nova cançó.
En un moment donat del concert, un botafumeiro d’altaveus es va moure per dalt del recinte i va començar a sonar aquesta cançó inèdita, que és en castellà. El fragment que es va poder escoltar no va ser interpretat en directe per la catalana, sinó que va sonar pels altaveus del pavelló mentre per les pantalles de l’estadi es podia llegir la lletra en anglès. Aquest avanç, de més d’un minut i d’un estil més pop i diferent de les melodies del disc ‘Lux’, compta amb la col·laboració d’una veu masculina que encara no s’ha identificat. Aquest moment ha provocat una ona d’especulacions sobre qui podria ser aquest artista. Alguns han conjecturat que podria tractar-se d’un cantant de Puerto Rico com Myke Towers o Jhay Cortez, on Rosalía actuarà el 3 de setembre, mentre que d’altres han assenyalat Guitarricadelafuente, que ja va pujar al confessionari de Barcelona. De moment, Rosalía no ha donat detalls sobre la cançó ni l’artista que canta amb ella, així que no se sap si aquest tema s’inclourà en l’era ‘Lux’ o si simplement es tracta d’una cançó per a l’estiu.
La lletra que s’ha pogut escoltar en el concert diu el següent: «No estaba en los planes conocerte, pero es un placer. Y yo no sé, cuándo te vuelva a ver. No lo sabré, solo quédate conmigo a ver el atardecer, el atardecer». Això ha generat preguntes sobre el possible títol de la cançó, que podria ser ‘El atardecer’.
El confessionari de Los Angeles
En la primera nit a la ciutat, Karol G va ser la convidada al confessionari de Rosalía, on va explicar que la seva exparella no volia celebrar el seu aniversari amb ella i que, al final, la va deixar a la sala d’espera d’un aeroport. En aquesta segona nit, la que ha passat pel confessionari de La Perla ha estat l’actriu nord-americana Odessa A’zion, coneguda pels seus papers en les sèries ‘Grand Army’ de Netflix i ‘I Love LA’ de HBO, o les pel·lícules ‘Marty Supreme’ i ‘Until Dawn’.
L’actriu tenia massa nervis com per fer una confessió pròpia, així que va explicar l’experiència d’una amiga seva, de la qual havia obtingut el seu permís per compartir l’anècdota. A’zion va explicar que la seva amiga sortia amb un home que li va dir que havia de viatjar per Europa per «trobar-se a si mateix». Mentre estava de viatge, ell li enviava missatges afirmant-li que se sentia sol i que la trobava a faltar, però al final es va assabentar que li estava sent infidel perquè una dona li va enviar un missatge explicant-li que estaven de viatge junts.
Rosalía i la seva connexió amb Los Angeles
Durant el concert, la catalana va explicar la relació que té amb la ciutat californiana. Al llarg dels anys ha gravat molta música i vídeos musicals a la ciutat i, de fet, el seu primer àlbum es titula ‘Los Angeles’ (2017). El primer videoclip professional que va gravar en la seva carrera artística va ser per a la cançó ‘De Plata’, que es va gravar, precisament, a Los Angeles. L’artista va relatar que, mentre gravava el videoclip, una dona li va robar les sabates i va haver de perseguir-la per recuperar-les. Malgrat aquesta experiència, Rosalía va afirmar que la ciutat és molt especial per a ella i sent un gran afecte per la localitat: «Sempre m’he sentit molt recolzada aquí. Gràcies per recolzar-me en cada projecte. Gràcies, gràcies per tant amor».
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