Santiago Auserón obrirà el 10 de juliol el festival Nits de la Duquessa a Cardona
Qui va ser líder de Radio Futura actuarà en la tercera edició del certamen organitzat pel complex hoteler Vilar de la Duquessa
Enguany, i després de l'èxit dels dos anteriors estius, el festival programa un segon concert que protagonitzarà Maria del Mar Bonet
El cantant i compositor Santiago Auserón (Saragossa, 1954), també conegut com a Juan Perro, que va liderar Radio Futura, una de les bandes indispensables de la història de la música espanyola, serà l’encarregat d’obrir, el 10 de juliol (20.30 h), la tercera edició del festival Nits de la Duquessa a Cardona. El certamen programa per primer cop dos concerts en el complex hoteler Vilar de la Duquessa des que el 2024 va obrir una nova etapa amb la francesa Carla Bruni. Enguany, a més d’Auserón, el festival ha convidat, també, la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, que actuarà el 25 de juliol presentant el seu nou disc L’aigua no cansa.
Acompanyat de la banda La Academia Nocturna, que va fundar el 2023, Auserón presentarà un directe on repassarà els clàssics de Radio Futura i el seu extens repertori en solitari com a Juan Perro, la marca artística després de Radio Futura amb què Auseron va fusionar l’herència elèctrica del pop-rock amb el son cubà i que fa tres anys va deixar descansar. El seu darrer projecte camina per la Mediterrània amb el disc Nerantzi (LHS, 2025), un nom que identifica tant el fruit del taronger silvestre com el seu perfum, i en el qual el músic, en format trio, amb Vaggelis Tzeretas (busuqui) i Theodoros Karellas (guitarra), s’endinsa en la música popular grega cantant en castellà.
De Carla Bruni a Luz Casal
- El festival va néixer l’estiu del 2024 amb un concert excepcional de la cantant francesa Carla Bruni que va servir per inaugurar la nova etapa del complex hoteler i gastronòmic. L’any passat l’estrella convidada va ser la cantant gallega Luz Casal, que va oferir una emotiva actuació davant de més de 600 persones.
- Enguany l’aforament serà de 500 persones i les entrades en totes les modalitats (concert, concert + sopar i concert + sopar + allotjament) ja estan a la venda al web: www.nitsdeladuquessa.com
Auserón, un dels músics més autèntics, respectats i complerts del panorama musical espanyol, oferirà al Vilar de la Duquessa la seva segona actuació estival (la primera va ser el juny a Màlaga) després que el passat mes de març suspengués la gira per recomanació mèdica a causa del seu esgotament físic. Un cop recuperat, el concert de Cardona serà l’únic que faci a Catalunya fins a l’octubre, quan presenti al Casino l’Aliança del Poble Nou de Barcelona el seu últim treball discogràfic.
El festival cardoní manté, amb aquest cartell ampliat, la intenció de donar continuïtat a un certamen estiuenc de format mitjà que té la vocació «de reforçar la presència del Bages al circuit dels festivals musicals d’estiu». Com apunta Eduard Torres, emprenedor d’origen cardoní i propietari del Vilar de la Duquessa, «hi ha moltíssima vida cultural més enllà dels límits de Barcelona. Projectes com aquest posen en valor la riquesa, la diversitat i el necessari equilibri territorial del nostre país.»
Els concerts es duen a terme a la Gran Pèrgola del Vilar de la Duquessa i es poden acompanyar d’un sopar i de l’accés al village, on prendre una copa o un aperitiu. Els assistents que ho vulguin també poden allotjar-se a l’hotel. En aquesta tercera edició, el sopar-concert de Santiago Auserón està concebut com una cita «informal, a l’aire lliure» i el de Maria del Mar Bonet «de gala, elegant i formal». Les entrades per al concert d’Auserón oscil·len dels 49 als 116 euros i les de Bonet, de 38 a 105 euros. Encara en queden de disponibles per a les dues actuacions. En les dues edicions anteriors, els concerts van exhaurir les localitats.
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