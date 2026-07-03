Dotze festivals en un sol cap de setmana a la Catalunya central: quin triaràs?
Des de música clàssica fins a art experimental, des de titelles fins a gòspel, la temporada de festivals obre la veda al territori
A Sant Martí de Tous mengen anissos i són feliços
Teatre, narració oral, música, dansa, circ i instal·lacions artístiques omplen els carrers de Sant Martí de Tous: ha arribat la 17a edició del Festival de Llegendes. El festival, que espera reunir unes 4.000 persones, proposa entre aquest divendres i diumenge 44 propostes artístiques.
El preu dels espectacles oscil·la entre la gratuïtat i els 12 euros i la majoria són per a tots els públics. Entre les obres programades destaca la dansa Horabaixa de Radicel·la (dissabte, 18 h); les narracions de Racons de Llegendes (dissabte de 18:30 h); el teatre familiar de Caterina Bagó i Abante i MusicAlma (diumenge, 10h), o Crema catalana, un concert d'adaptacions al jazz de cançons populars catalanes (diumenge, 11:45 h).
Un dels plats forts del festival, que organitza Teatre Nu i l'Ajuntament, serà l'Apagada del Misteri. Es tracta d'un espectacle que es fa la nit de dissabt amb milers d'espelmes que il·luminen places i racons del poble. Els espectadors recorren a peu el centre històric seguint una història creada expressament per a l'ocasió. En cada edició, l'autor i dramaturg Víctor Borràs concep un nou relat i enguany es basa en una llegenda de Montserrat.
Més informació i venda d’entrades a la seva pàgina web.
Irreverència i electrònica femenina a Moià
L'Ex Abrupto torna a Moià en clau irreverent i femenina. L'edició d'enguany, que s'inaugura aquest divendres, compta amb una vintena d’instal·lacions artístiques, tretze propostes d’art sonor i performatiu, una programació especial per a la canalla, un espai gastronòmic i el mercat d’autoedició i tatuatges gratuïts, a més de la retransmisió en directe de Ràdio Moià i dues mostres en centres expositius: una al museu de Moià i, una altra, a l'espai La Mànega.
En aquesta novena edició, es manté la iniciativa d'emprar les cases dels veïns de Sant Sebastià com a espais per a mostrar les exposicions, però s'hi afegeix una novetat dissabte: un programa de música electrònica totalment femení que recorda a un "Sónar" (aquest, però, en clau de dona). Formen part d'aquest programa Fernanda Alemán (20:30 h), Kendra (21:45 h), Lux Lisbon (23 h), Gatasanta (0:30 h) i Imox (2 h), que tancarà el festival.
Destaquen, també, l'enregistrament de la performance de Santiago Sierra Los encargados; O tots o ningú, obra del col·lectiu Dictadura i Elvira Permanyer i Sert que qüestiona l’herència franquista, i l'exposició immersiva Bosc Sintètic d'Eyesberg. Totes elles es podran veure divendres 3 de juliol de 17 a 21 h i dissabte 4 de juliol d’11 a 14 i de 15 a 21 h.
El festival és totalment gratuït i, s'espera, tingui una gran afluència de públic. Més informació a www.exabrupto.cat
Vint anys de gòspel a Rajadell
Fins diumenge se celebra a Rajadell la vintena edició del Campus Gospel que, unes setmanes abans de començar, ja va exhaurir les places amb 125 participants. Com és habitual, a la plaça de l'Església del municipi es faran concerts oberts al públic.
En aquesta edició, els vint anys se celebren de la mà de Light of Love, el grup de les quatre germanes Holmes i els seus 12 cantaires (aquest divendres, 22 h); Unity Gospel Choir, grup format per 20 cantants de 10 països diferents juntament amb els amfitrions, Esclat Gospel Singers, dirigits pel seu nou director Manel Garcia (dissabte, 22 h), i, finalment, actuarà el grup anglès BIG Gospel Choir juntament amb el Gran Cor del Campus, format pels 125 estudiants i dirigit conjuntament per Gail Windrass, James Numbere i Marsha Morrison (diumenge, 19.30 h).
Les entrades tenen un preu únic de 15 euros. També hi ha la possibilitat de comprar un abonament pels tres concerts a un preu de 36 €. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al web oficial (campusgospelrajadell.org) o directament a la taquilla el mateix dia dels concerts.
I si anem a Berga?
L'amfiteatre del parc del Lledó acull, aquest divendres i dissabte, la 9a edició d'El Forn. La música de La dona que em vesteix, d'Elena Gadel, i l'espectacle de dansa contemporània What if de LAD Dance Company en seran protagonistes.
Quantes vegades hem imaginat què passaria si...? Aquesta és la pregunta que Cristhian Avendaño, Alisson Brigitte, Vega Escribano i la berguedana Maria Montañà es plantegen aWhat if, una actuació gratuïta i per a tots els públics que es podrà veure aquest divendres a les 20 h.
Molt més personal és la proposta d'Elena Gadel. L’amor, la maternitat, el desig, la pèrdua, la fragilitat i la celebració de la vida són els temes que la cantant explora a La dona que em vesteix. El concert es farà aquest dissabte a les 22 h i el preu de l'entrada és de 15 euros (anticipada) o de 18 euros (taquilla). L’accés és gratuït per a infants fins a 12 anys (inclòs). Les entrades anticipades es poden adquirir al portal web https://ticketara.com/esdeveniment/elena-gadel/6467, fins a les 12 del migdia del mateix dia del concert.
Artés, Avinyó i Gironella planten el TEST
Teatre de text, dansa contemporània, música, circ, tragicomèdia i clown: l'onzena edició del festival TEST arriba a la Catalunya central. El festival s'inaugurarà aquest divendres a la plaça Vella d'Artés (19:30 h), continuarà dissabte al Centre Cívic Cal Tutó d'Avinyó i clourà el divendres 10 de juliol al nucli històric de Gironella.
Enguany, el TEST proposa 14 actuacions d'una durada aproximada d'entre 10 i 30 minuts i, la gran majoria, aptes per a tots els públics. A Artés se'n podran veure 7; a Avinyó, les 7 restants i, a Gironella, per aquells qui encara no hagin tingut l'oportunitat de veure-les, se'n repetiran 5. La dansa contemporània d'Olga Lladó Valls a Fangar la memòria, l'humor musical de Cia. Amaruà a L'home orquestra o Ferran Vilajosana fent de clown a Appassionata són algunes de les obres més destacades d'aquesta onzena edició.
Familiar i de proximitat, el TEST, que s'impulsa des de Cal Gras, és també un festival que vol ser accessible a tothom: el preu és de 5 euros la jornada. Manté, també, dues tradicions que a l'edició anterior van ser un èxit: el sopar popular (cada dia a les 21 h) i la instal·lació prèvia de nou testos gegants en racons dels tres municipis.
Però això no és tot. Més enllà de la inauguració d'estiu, el TEST reviurà a la tardor. Entre els mesos d'octubre i desembre se celebrarà el TEST en Xarxa amb l'objectiu de programar alguns dels espectacles vistos al juliol en altres pobles de la Catalunya Central i, així, descentralitzar la cultura i donar suport a la creació contemporània. Més informació a calgras.cat
Jazz del Jezz al Santuari del Miracle
El Santuari del Miracle (Riner) es converteix a les 19 h dels dissabtes 4, 11 i 25 de juliol en un refugi climàtic i musical. La iniciativa ve de la mà de Jezz Club i el Celler del Miracle i proposa tres concerts que oscil·len entre el jazz, la clàssica i la cançó d’autor.
El cicle arranca aquest dissabte amb la veu de Maria Pascual i la guitarra de Neter Calafati al ritme d'un jazz parisenc. El següent serà Eduard Canimas, un cantautor que es mou entre el rock i la cançó espiritual i que durà, al celler de sota la casa dels monjos del Santuari, el seu disc Sagrat. Coincidint amb l'avinentesa, aquell mateix dia es podrà assistir a la presentació del vi dels Àngels (17:30 h). L'última convidada serà la guissonenca Maria Ribera, que oferirà al públic un recital de guitarra amb un programa d'homenatge al guitarrista lleidatà Emili Pujol.
Les entrades estan a la venda a jezz.cat i a entradessolsones.com i l’aforament és limitat.
A Sant Mateu de Bages del foc se'n fa música
Després de la tempesta sempre surt el sol, i això, a Sant Mateu de Bages ho tenen molt clar. Aquest dissabte (8:30 h) se celebra la 31a edició del Pel Verd després del Negre, el concert anual que recorda els incendis que va patir el municipi els anys 1994 i 1998.
Danses i cançons folklòriques, galops, reels, jotes i sardanes sonaran al peu del campanar de l'església de Sant Mateu de Bages. El concert d'enguany anirà a càrrec de la formació alt-urgellenca Trio Pirineus, format per Agustí Busquets (acordió diatònic), Isabel Travé (violí) i Narcís Mujal (contrabaix i fiscorn). Els músics seran acompanyats pel clarinet del cardoní Xavier Ventosa.
Vespres de concerts a Viladordis
Aquest dissabte a les 9 del vespre arranca el XIIIè cicle de concerts d'estiu al Santuari de la Salut de Viladordis (Manresa). El programa d'enguany inclou el Concert de Música Sacra Montserratina a càrrec del Trio Blanc i Negre, antics escolans de Montserrat (dissabte 4 a les 21 h) ,que actuaran a l’interior i entrada de l’església; i el Concert Líric de cançó, òpera i sarsuela amb la soprano Alina Furman i el tenor Carlos Muñoz, que es farà a la plaça del Santuari (dissabte 11 de juliol, a les 21 h).
L'entrada es concep en format donatiu (a partir de 10 euros) per a la restauració de la Casa de l'Ermità.
Frank Sinatra reviu a Capellades
Capellades proposa un remei contra el tedi del juliol: concerts a la fresca. Els dissabtes 4, 11 i 18 de juliol a les 22 h sonarà, al pati de la Lliga de Capellades, jazz, Sinatra i música Celta.
El primer concert (dissabte 4) anirà a càrrec de La Vella Dixieland & Namina que celebrarà els seus 45 anys amb el jazz català més actual. El segon en actuar serà Miquel Barceló el qual, juntament amb el seu quartet, reviurà la veu de Frank Sinatra al municipi de l'Anoia. Finalment, Capellades viatjarà fins a Irlanda amb el teatre musical Viatge a Irlanda! de Musical Celta.
El preu de les entrades és de 10 euros pels socis i de 15 euros pels no socis i es poden adquirir a la seva página web i a taquilla el mateix dia a partir de les 21:00 (amb targeta). L’entrada inclou espectacle i refresc.
A l'Ametlla de Merola, les tardes de diumenge ja no són tontes
Tots els diumenges de juliol a partir de les 20 h, el parc infantil de la colònia de l'Ametlla de Merola es converteix en l'escenari d'un tardeig d'estiu. Música en directe i talent de proximitat tornen a la localitat berguedana en la quarta edició de les Tardes Tontes.
Enguany, la programació inclou la guitarra de Jos (diumenge 5), la rumba i el flamenc d'Antonio Remendao (diumenge 12), la veu d'Àuria Franch (diumenge 19) i les versions del Trio Filferro (diumenge 26).
Biquinis, mojitos, gintònics i cerveses acompanyaran els concerts gratuïts.
A Sallent, la música toca al juliol
Una de les bandes emergents del pop-rock en català és del Bages i, a més, inaugura aquest dissabte el cicle de Música al Castell de Sallent.
Cada dissabte del mes de juliol hi ha un concert a la fresca al Castell de Sallent. El cicle l'inicia el grup bagenc Juriol (aquest divendres, 22 h) a qui seguirà el polifacètic Manu Guix, que durà el seu últim disc Moments (dissabte 11, 22 h). Els tercers convidats seran WYC Quartet amb una proposta de Latin Jazz (dissabte 18, 22 h). El cicle clourà amb The River Group Gospel, ja un clàssic del tancament del festival.
Abans i després de l’actuació hi haurà servei de furgoteca i bar. En cas de pluja es traslladarà a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Les entrades estàn disponibles a la pàgina web.
La música antiga torna a ser actual
Com cada estiu als Pirineus ressona l'eco de la seva antiga música: del 3 de juliol al 23 d'agost se celebra el FeMAP, Festival de Música Antiga dels Pirineus. El programa inclou 23 formacions o artistes solistes que tocaran a 41 localitats de la Catalunya Nord, Andorra i Catalunya.
Dels concerts a la Catalunya Central, en destaquen dos: el concert Petites joies de la Catedral de Barcelona, a càrrec de l’Ensemble Barcelona Comtal a la catedral de Santa Maria de La Seu d'Urgell (aquest divendres, 21 h i aquest diumenge al santuari del Miracle, a Riner, 19 h), i el trio Caranzalem a l'església de Santa Llúcia de Peramola, amb un repertori medieval cristià, sefardita, andalusí i molt femení (aquest dissabte, 20 h).
A més, ambdues actuacions inclouen una activitat per conèixer el territori. En el primer cas, s'inclou, amb el preu de l'entrada (17 euros), una visita guiada a la catedral de Santa Maria d’Urgell. En el segon, es farà un tomb per Tragó. Més informació a femap.cat
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