Festa Major de Manresa: Miki Núñez s'afegeix a Buhos en els dos concerts grans al carrer Sallent
També pujaran als diferents escenaris Flaix On Tour, les formacions La Tropical, Les Que Faltaband i Banda Neón, així com la Cobla-Orquestra Montgrins
Núñez presentarà la gira "A volar", dissabte 29 d'agost i Buhos, que ja ha actuat dues vegades per festa major, celebrarà vint anys, diumenge dia 30
Regio7
Miki Núñez i Buhos seran els plats forts de la programació musical de Festa Major de Manresa. També pujaran a l’escenari Flaix On Tour, les formacions La Tropical, Les Que Faltaband i Banda Neón, així com la Cobla-Orquestra Montgrins.
Miki Núñez, que actuarà la setmana que ve a Sant Vicençs de Castellet, presentarà la gira A volar, un nou espectacle que combinarà èxits i novetats en un concert que es farà el dissabte 29 d’agost al carrer Sallent a partir de les 11 de la nit. Després de l’actuació de Miki Núñez, actuarà Two Fucking DJ's, el duet format per March Pich i Ferry B, que oferirà una sessió sense etiquetes combinant música comercial, urbana, remember, pop i els grans himnes de les festes majors.
Diumenge 30 d'agost serà el torn de Buhos (un nom que ja es va confirmar l'octubre de l'any passat), que actuarà l'escenari del carrer Sallent, també a les 11 de la nit. La banda celebra els seus vint anys de trajectòria. l grup que encapçala Guillem Solé ja ha actuat dos cops per la festa gran manresana: el 2021 van omplir el Palau Firal (mig any abans ja havien omplert el Kursaal) i el 2023 van portar 7.500 persones al carrer Sallent.
Per a persones amb mobilitat reduïda, els concerts del carrer Sallent disposaran d'una zona reservada per a elles. L’aforament serà limitat i caldrà que s’inscriguin prèviament, una informació que es proporcionarà en dates properes a la Festa Major.
Música pels carrers i places
La Festa Major tornarà a convertir els carrers i places de la ciutat en un escenari a l'aire lliure amb una programació musical pensada per arribar a tots els públics i gustos. Del 28 d'agost fins al 31 d'agost, la ciutat acollirà concerts, balls, sessions de DJ, música tradicional, orquestres, versions i activitats impulsades per entitats locals.
La nit de divendres 28 d'agost
Les nits de Festa Major tindran l’actuació del grup de versions La Tropical, que actuarà el divendres 28 a les 23 h a la plaça Sant Domènec. A continuació, el públic podrà gaudir de la proposta de Flaix On Tour i els DJ Jaume Riu, Hèctor Ortega i Edgar Manchado, que transformaran la plaça en una gran pista de ball amb els èxits musicals del moment, animació i una espectacular posada en escena.
El mateix divendres, la plaça Porxada acollirà a partir de les 19 hores el concert de tarda de la Cobla-Orquestra Montgrins, una de les formacions més prestigioses del país, amb més d'un segle d'història, que combina la tradició de cobla amb un repertori modern i popular. A la nit, la formació omplirà la plaça amb ball de festa major. En un altre punt de la ciutat, al carrer Sallent, se celebrarà la quarta edició de la Festa Cocotown, una proposta que destaca per la seva espectacularitat i la constant interacció amb el públic mitjançant confeti, pluja de globus, CO2, efectes especials, animació i els grans èxits musicals del moment.
La nit de dissabte 29 d'agost
La nit de dissabte serà el torn de Les Que Faltaband, una de les bandes de versions femenines més reconegudes de Catalunya, formada íntegrament per dones i amb un espectacle que combina música, coreografies, humor i reivindicació. L’actuació es farà a la plaça Sant Domènec just després de Röcksie, que a partir de les 23 h pujarà a l’escenari per reinterpretar grans èxits del pop nacional i internacional amb una potent estètica rock i metal. Les Que Faltaband ja van actuar el 2023 a la Festa Major de Manresa.
La nit de diumenge 30 d'agost
La nit de diumenge serà per les versions de la banda Rock'n Hits, que repassarà els grans himnes de diverses generacions, des del pop fins al reggaeton. La formació actuarà a partir de les 23.30 h a la plaça Sant Domènec. Després, serà el torn de DJ Bacardit, un dels discjòqueis catalans més seguits a les xarxes socials, conegut per les seves sessions de música comercial, urbana i reggaeton i pel seu popular crit de "gaaaas". Després del concert, DJ Capde posarà el punt final a la nit amb el seu conegut DJ Capde Show, una proposta que combina grans èxits, produccions pròpies i la millor música festiva.
La nit de dilluns 31 d'agost
La Festa Major culminarà la matinada de dilluns amb el tradicional Ball del Correfoc, que aquest any comptarà amb l'actuació de Banda Neón a la plaça Major. La formació oferirà un espectacle carregat d'energia amb un repertori que inclourà els seus grans èxits, entre els quals destaquen Guapíssima i Passos Prohibits, i convertirà el final de festa en una gran celebració col·lectiva. La Festa Major la tancarà la DJ Anna Gisbert a la plaça Major, que farà ballar el públic amb una sessió que fusiona música urbana, ritmes electrònics i produccions pròpies.
Programació per a tothom
Entre les activitats musicals pensades per a tot tipus de públic hi ha la 17a Trobada de Bateries de Manresa, que dissabte a partir de les 19 h, reunirà desenes de percussionistes a la plaça Sant Domènec, sota la coordinació d'Ernest Larroya, i amb la participació de la banda Röcksie. Per al jovent d’entre 12 i 16 anys, se celebrarà una nova edició de la Nit Fluor als Jardins del Casino. A partir de les 21.30 h, es posarà en marxa aquesta festa, que està especialment adreçada a aquest col·lectiu amb DJ, llums ultraviolades, maquillatge fluorescent i moltes sorpreses. I per als més petits i famílies, dues cites també als Jardins del Casino a partir de les 19 h: dijous, actuarà el grup de música tradicional Filomena, i divendres, la companyia Fadonita posarà en marxa la Disco per Xics amb música, ball i teatre.
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